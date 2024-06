Oggi l’Italia e il resto del mondo si godono l’ascesa dei due baby fenomeni Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma chi sono stati finora i tennisti che hanno scritto la storia dello sport? Quelli che hanno segnato un’epoca e accumulato trofei a dismisura. Nel corso della storia si sono succeduti tennisti dal talento infinito, capaci di collezionare vittorie, record e diventare anche figure iconiche per la loro unica interpretazione dello sport. Difficile, se non impossibile trovare il migliore in assoluto in una disciplina in cui il duello e la competizione non si sono mai esaurite. D’altra parte è anche vero che i numeri non mentono mai e se non ci possono dare la certezza della decisione, sicuramente ci possono indirizzare verso i profili più giusti. Ecco allora una classifica dei 5 tennisti più forti di sempre.

André Agassi

André Agassi è un ex tennista statunitense, nato il 29 aprile 1970 a Las Vegas, Nevada. E’ considerato da molti uno dei più grandi giocatori di tennis della sua generazione. Figlio di un pugile olimpico iraniano, Andre Agassi iniziò a giocare a tennis all’età di tre anni, con una racchetta attaccata alla mano. Divenne professionista a soli 16 anni. La svolta per la sua carriera avvenne con la vittoria del torneo di Wimbledon del 1992. Dopodiché Agassi ha vinto 57 tornei di singolare e otto titoli del Grande Slam. La sua personalità carismatica lo ha reso uno dei giocatori più influenti ed iconici nel mondo del tennis. E’ è stato il quinto giocatore nella storia a completare il Career Grand Slam, vincendo tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Nel 1996 riuscì anche a vincere l’oro olimpico ad Atlanta 1996, battendo in finale lo spagnolo Sergi Bruguera per 6-2, 6-3, 6-1. Nel 2001 ha sposato Steffi Graf, anche lei medaglia d’oro olimpica nel tennis, vinta nel singolare femminile ai Giochi di Seul del 1988.

Pete Sampras

Pete Sampras è un ex tennista statunitense ed è nato il 12 agosto 1971 a Washington, D.C. Si avvicinò al tennis all’età di sette anni, diventando ben presto un baby fenomeno. Un particolare merito per lo sviluppo del suo talento va all’allenatore Peter Fischer, che lo ha trasformato da giocatore di fondo campo a giocatore di puro attacco, con il serve and volley che diventa una delle sue armi migliori. Nel 1988 – all’età di soli 16 anni – è diventato un giocatore professionista e nel 1990 in finale contro Andres Gomez ha conquistato a Philadelphia il suo primo torneo ATP. Dopodiché, nello stesso anno ha ottenuto il primo successo nel Grande Slam agli US Open contro Andre Agassi, Sampras ha vinto 14 titoli del Grande Slam, un record che ha detenuto per un lungo periodo. Negli anni ’90 è stato dominatore, riuscendo a mantenere per un record di 286 settimane la posizione di numero uno del mondo, terminando per sei anni consecutivi la classifica al primo posto, dal 1993 al 1998. Sampras condivide insieme con Rafael Nadal, Roger Federer e Bjorn Borg, il vanto di essere l’unico ad aver vinto per otto anni di seguito almeno un torneo dello Slam.

Roger Federer

Roger Federer è assolutamente uno dei migliori tennisti della storia. Nato a Basilea l’8 agosto 1981, è senza ombra di dubbio lo sportivo svizzero più noto al mondo. La sua carriera professionistica è iniziata con l’ingresso nel circuito dell’ATP nel 1998, all’età di 17 anni. A soli 20 anni riesce a raggiungere i quarti di finale dell’Open di Francia e di Wimbledon. Il primo risultato storico è riuscito a collezionarlo il 6 luglio 2003, quando diventa il primo svizzero a vincere il singolare maschile a Wimbledon, battendo l’australiano Mark Philippoussis. E’ stata un’icona degli anni 2000 e insieme a Rafael Nadal ha dato vita a una delle rivalità sportive più memorabili e passionali di sempre. Detiene ancora oggi il record di settimane consecutive nella posizione n.1 del ranking, 237 in tutto. Ma non solo: è stato anche – all’età di 36 anni – il più anziano n.1 al mondo. La sua bacheca parla chiaro: 20 titoli negli Slam. Il 15 settembre 2022, all’età di 41 anni, ha annunciato il suo ritiro.

Rafael Nadal

Nato a Manacor, Spagna, il 3 giugno 1986, Rafael Nadal è senza ombra di dubbio uno dei tennisti più forti e influenti della storia. Allenato dallo zio Toni da quando ha 5 anni, comincia a giocare a tennis fin da bambino. Meglio conosciuto come “il Re della Terra Battuta“, vanta il record assoluto di 13 titoli al Roland Garros. Nei diciassette anni in cui ha partecipato, ha perso solo in tre occasioni. Ha vinto il suo primo match ATP nell’aprile del 2002 a Maiorca contro Ramon Delgado, diventando il 9° Under 16 a vincere un match nell’era Open. La sua forza fisica abbinata a una resistenza incredibile e a uno stile di gioco aggressivo lo hanno reso un giocatore iconico nella storia del tennis. La sua rivalità con Roger Federer, ma anche con Novak Djokovic, ha segnato il periodo d’oro dello sport tennistico. Per quanto riguarda i titoli, è il secondo più vincente della storia: lo spagnolo infatti ne ha 22 in bacheca, l’ultimo dei quali conquistato sulla terra rosso del Roland Garros nel 2022.

Novak Djokovic

Insieme a Federer e Nadal forma il team dei “Big Three“, coloro che hanno fatto la storia del tennis mondiale e tra cui è praticamente impossibile scegliere chi sia stato effettivamente il migliore. Una cosa però è certa: Novak Djokovic è il tennista più vincente di sempre. A settembre del 2023 ha vinto il suo 24esimo Slam, gli US Open, staccando ulteriormente gli altri due dei Big Three. Sono 7 le vittorie conquistate nelle ATP Finals. Djokovic è noto per la sua forza mentale, la resistenza fisica e la versatilità in campo. Nato a Belgrado, in Serbia, il 22 maggio del 1987, il 4 luglio del 2011 è diventato il numero uno al mondo per la prima volta nella classifica mondiale ATP, succedendo allo spagnolo Rafael Nadal. Nel 2022 ha suscitato scandalo la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19. Fermato dalla polizia di frontiera a Melbourne, gli viene annullato il visto e ed è costretto a rinunciare agli Australian Open. L’anno dopo però si è rifatto, conquistando il Roland Garros, lo Slam N° 23, Il ventiquattresimo è poi arrivato in finale agli US Open nel settembre del 2023.

