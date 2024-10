Home | Sinner, oggi la finale del Six Kings Slam contro Alcaraz: orario e dove vederla in tv

Sinner-Alcaraz oggi, il numero uno e due al mondo si ritrovano ancora una volta faccia a faccia. Oggi, 19 ottobre, l’azzurro sfiderà lo spagnolo nella finale del Six Kings Slam, il prestigioso torneo esibizione in Arabia Saudita che offre un premio di ben 6 milioni di euro per il vincitore. Per arrivare in finale, Sinner ha dovuto battere Daniil Medvedev con un impressionante 6-0, 6-3, e poi ha superato Novak Djokovic in una battaglia al terzo set, conclusa con il punteggio di 6-2, 6-7 (0), 6-4.

Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev and Rune at the Six Kings Slam but make it Friends pic.twitter.com/zvYvKbXM0x — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 18, 2024

Alcaraz, invece, ha eliminato prima Holger Rune con facilità, poi ha sconfitto il suo idolo, Rafa Nadal, con un doppio 6-3. Nadal, che oggi alle 18:30 giocherà la sua ultima partita nella finale per il terzo posto contro Djokovic, lascerà il tennis con questa sfida conclusiva.

La finale tra Sinner e Alcaraz, programmata per oggi alle 20:00 ora italiana, sarà l’undicesimo incontro tra i due, con Alcaraz in vantaggio 6-4 nei precedenti. Per Sinner, il 2024 è stato un anno eccezionale, ma Alcaraz è rimasto un avversario ostico: l’ultima volta che si sono affrontati è stato nella finale del Masters 1000 di Pechino, vinta dallo spagnolo.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, ma sarà visibile anche in chiaro su Cielo e SuperTennis, oltre che in streaming gratuito sulla piattaforma Dazn.

