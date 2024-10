Six Kings Slam, Djokovic si inchina a Sinner: “È il migliore di tutti”

Arriva da uno dei tennisti più forti, continui e longevi di sempre il riconoscimento più bello per il nostro straordinario Jannik Sinner. Sì, perché Novak Djokovic, dopo la bellissima semifinale giocata e persa in Arabia Saudita, ha pronunciato parole inequivocabili sul campione azzurro.

Jannik Sinner hits an OUTRAGEOUS angle against Novak Djokovic at the Six Kings Slam.



Couldn’t have placed it any better.



Magic hands. 🇮🇹🦊



pic.twitter.com/YqLM77odWq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 17, 2024



Nonostante una prestazione coraggiosa, Nole ha dovuto cedere alla forza di Jannik in una partita conclusa per 6-4 al terzo set e combattuta fino all’ultimo colpo. Dopo la sconfitta, il campione serbo ha deciso di spendere parole di grande ammirazione per il nostro tennista. Che seguono le dichiarazioni di un Medvedev che, stupefatto, aveva affermato: “Non ho mai giocato contro un giocatore così forte come questo Sinner”.

“Sinner è il migliore al mondo e lo ha dimostrato ancora una volta”, ha commentato Djokovic. “Oggi mi ha messo in difficoltà dall’inizio alla fine. Ho cercato di rimanere in partita e sono riuscito a strappare il secondo set, ma alla fine lui è stato più bravo. Nei momenti chiave, ha dimostrato una freddezza impressionante.”

Djokovic: “Sinner è il giocatore migliore”

Djokovic ha sottolineato la spettacolare atmosfera che ha accompagnato il match, ringraziando il pubblico per il sostegno ricevuto. “C’era un’energia speciale in campo. Nonostante la sconfitta, è stato un piacere giocare davanti a una folla così calorosa,” ha dichiarato il campione serbo.

“Voglio ringraziare tutto il pubblico per essere venuto in gran numero e per avermi incoraggiato, sostenendomi quando ero in svantaggio e cercavo di rimontare, cosa che ho fatto. Ma purtroppo non era destino. Lui è stato troppo bravo. Sono stato alle corde per tutta la partita, lui è stato il giocatore migliore”.

Leggi anche: