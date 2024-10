Six King Slam, Sinner vince la maratona contro un ottimo Djokovic ed è in finale

Al Six King Slam, il torneo dal super montepremi che si sta disputando in Arabia, il nostro numero uno e il formidabile Novak Djokovic, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, si sono nuovamente affrontati pochi giorni dopo la finale di Shangai. Allora era stato l’altoatesino a imporsi in due set, e c’era molta curiosità nel vedere che cosa si sarebbe inventato l’ex numero uno del mondo per contrastare il nostro tennista.

Sinner d. Djokovic 6-2 6-7 6-4



The King of 2024 is a Six Kings Slam Finalist



This won’t count on the official head to head but Jannik has won his last 4 matches against Novak.



He’s also beaten him 5 of the last 6 times.



Where consistency meets brutality… Jannik Sinner.



🇮🇹❤️ pic.twitter.com/aqT57rbdn2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 17, 2024

L’inizio del primo set ha ricalcato ciò che si era visto con Medvedev. Break immediato, due servizi tenuti con estrema facilità e 3-0 per Jannik. Poi Djokovic ha preso un po’ le misure, ha iniziato a servire molto bene e la partita si è fatta più equilibrata. Nonostante questo, a parte uno 0-30 sul servizio dell’italiano prontamente recuperato con quattro punti consecutivi, il serbo ha dovuto arrendersi cedendo un’altra volta la battuta per un 6-2 molto netto.

Nel secondo set invece, un po’ a sorpresa, Jannik ha ceduto subito il servizio. Djokovic ha preso coraggio e si è affidato al servizio, portandosi sul 2-0. Ma contro questo Sinner non ci si può distrarre: controbreak quasi immediato di Jannik a zero per il 2-2. Nonostante un’ottima prestazione, Djokovic non è più riuscito ad avvicinarsi al break, ma ha tenuto sul proprio servizio fino al 6-6- Il set si è così deciso al tie break, dominato letteralmente dal serbo. La sfida si è dunque decisa al terzo set.

All’inizio del parziale, subito break Sinner e controbreak Djokovic. Il nostro campione comincia a dare qualche segno di stanchezza, mentre il serbo si lamenta per un dolore alla spalla ma continua a macinare il suo tennis con estrema efficacia. Sul 3-3 l’altoatesino, giocando colpi davvero belli, è riuscito di nuovo a strappare il servizio a Nole portandosi sul 4-3. Niente da fare: Sinner sbaglia un facile smash e si fa riprendere sul 4-4. La partita diventa la sagra dei servizi perduti e Sinner si riporta sul 5-4 e va a servire per il match. E finalmente è la volta buona: Sinner chiude per 6-4 e va in finale.

