Sinner umilia Medvedev al Six Kings Slam in Arabia: domani affronterà Djokovic

Nel torneo d’esibizione Six Kings Slam, che si svolge in Arabia Saudita e non assegna punti ATP ma offre un montepremi eccezionale, Jannik Sinner ha dominato il suo abituale rivale Daniil Medvedev con un perentorio 6-0 6-3. Giovedì alle 18:30 (domani, ndr), il numero uno del mondo affronterà Novak Djokovic in semifinale, a soli quattro giorni dalla vittoria contro lo stesso serbo nella finale di Shanghai. Nell’altra semifinale, Rafael Nadal sfiderà Carlos Alcaraz, che ha superato Rune in due set.

On a hot streak! 🔥 @janniksin takes out Medvedev with a 6-0 6-3 win to advance into the #SixKingsSlam semi-finals 👏 pic.twitter.com/jXnXjnEl60 — Tennis TV (@TennisTV) October 16, 2024

Sebbene questa volta lo scontro diretto non conti ai fini del ranking ufficiale, Sinner ha prevalso in 8 degli ultimi 9 incontri contro Medvedev, portandosi in vantaggio 8-7 nel bilancio complessivo. La partita a Riyadh non è mai stata in bilico, con l’altoatesino che ha dominato il primo set infliggendo a Medvedev il suo ottavo “bagel” in carriera, il primo dal febbraio 2020. Nel secondo set, Sinner ha preso il comando nel quinto game, chiudendo la partita in un’ora e 7 minuti con un doppio break. Nonostante un unico momento di difficoltà, in cui ha annullato quattro palle break (tre consecutive), ha gestito la situazione con grande personalità e creatività, sorprendendo l’avversario con due straordinari dropshot di diritto. Frustrato, Medvedev ha persino scagliato la racchetta a terra. In sintesi: Sinner è stato semplicemente ingiocabile.

