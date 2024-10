ATP Shangai, trionfo Sinner! Jannik batte Djokovic in finale

Jannik Sinner non si ferma più. Il numero uno azzurro, sempre più numero uno del mondo, conquista il suo terzo master mille vincendo in finale contro un Novak Djokovic che ha combattuto alla pari almeno per un set. Partita chiusa in due set per 7-6 6-3. La partita ha avuto due fasi distinte: fino al 6-6 nel primo set Sinner ha affrontato qualche difficoltà sul suo servizio, mentre Nole ha espresso il suo miglior tennis ed è stato solidissimo al servizio.

Il tennista azzurro ha accelerato al tie break, dove si è portato 5-1 per poi concludere 7-4. Il secondo set invece è ancdato via liscio dopo il break iniziale. Sinner è stato ingiocabile al servizio, Djokovic è calato a il set è scivolato in modo quasi naturale fino al 6-3 conclusivo. Immenso Sinner, che inanella un altro tirtolo importante che si aggiunge al trionfo agli Australian Open e agli US Open e al Master Mille di Shangai.