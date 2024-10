Shanghai, Djokovic batte Fritz e i problemi fisici: ora la finale con Sinner

Novak Djokovic batte Fritz per la decima volta su dieci incontri e si qualifica per la finale di un Masters 1000 dopo quasi un anno (l’ultima volta era stato a Parigi-Bercy nel 2023). Il serbo ha prevalso sull’americano in due set, 6-4 7-6(6), in un’ora e 55 minuti, conquistando così l’accesso alla sua 59a finale in un torneo di questo livello.

99 titles.

1 Novak Djokovic.@DjokerNole has a chance to join the 100 club tomorrow against the World No. 1#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/yMKnIQaWzW — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2024

Per buona parte del match, il dominio di Djokovic è stato evidente, ma nel secondo set la situazione si è complicata quando il 37enne di Belgrado ha accusato dolori alla schiena, rendendolo più vulnerabile. Nonostante ciò, è riuscito a trascinare la partita al tie-break, dove ha saputo mantenere i nervi saldi, a differenza di Taylor Fritz, che ha commesso errori decisivi sotto pressione. Il risultato finale sancisce la sfida attesissima tra Djokovic, 24 volte campione Slam, e Jannik Sinner. Per Novak, questa non sarà solo una rivincita del match di Melbourne, ma anche un’opportunità di conquistare il suo 100° titolo ATP in carriera.

