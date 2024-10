Djokovic, “amo sempre il tennis”. A Shangai per il titolo numero 100

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo al Rolex Masters di Shanghai, con un obiettivo speciale: raggiungere il suo 100° titolo ATP in carriera. Il campione serbo, che mancava dal torneo cinese da cinque anni, ha dichiarato che il suo amore per il tennis non è mai diminuito. “Il mio amore per il tennis non svanirà mai. Provo ancora molte emozioni quando gioco, non solo nei tornei ma anche durante gli allenamenti”.

🏆 Djokovic vince il premio di sportivo mondiale dell'anno 2024. pic.twitter.com/uAv3Mo67jS — Adriano Valente (@Adriano72197026) April 25, 2024

Djokovic ha sottolineato come il suo rapporto con lo sport vada oltre i singoli risultati. Nonostante non sia più il numero uno del mondo, il campione serbo ha spiegato di non essere interessato a rincorrere ulteriormente la classifica o le ATP Finals. “Sono obiettivi in cui ho già dato e non ho più nulla da inseguire”.

Il traguardo dei 100 titoli rappresenta però una motivazione in più per il’ex numero uno, che in Cina ha già ottenuto grandi successi sia a Pechino che a Shanghai. Nonostante i pochi tornei giocati di recente, Djokovic si è detto fiducioso. “Sto cercando di migliorare sessione dopo sessione, ho giocato molti set in allenamento e spero di poter sfruttare la freschezza e i successi ottenuti qui in passato”, ha concluso il campione. Ora, il mondo del tennis attende di vedere se Shanghai sarà il palcoscenico del suo storico obiettivo.

