Us Open Djokovic eliminato, il campione olimpico in carica e numero 3 al mondo chiude il 2024 senza un slam vinto: non accadeva da sette anni. “Per come mi sono sentito e ho giocato dall’inizio del torneo il terzo turno è un successo”, ha spiegato Nole in conferenza stampa.

“Sono arrivato a New York senza sentirmi fresco mentalmente e fisicamente dopo il grande dispendio fisico delle Olimpiadi – ha aggiunto il serbo – Ci ho provato essendo gli US Open. Non ho avuto problemi fisici, mi sentivo senza benzina. Si è visto dal modo in cui ho giocato fin dall’inizio”.