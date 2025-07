Home | Sinner come non l’avete mai visto: Cahill pubblica a sorpresa le “foto private” di Wimbledon

Un gesto sorprendente, considerando la proverbiale riservatezza di Jannik Sinner. Eppure, a farlo è stato proprio uno dei membri più fidati del suo entourage: Darren Cahill, supercoach australiano e compagno di viaggio del numero uno del mondo dal 2022. Con un gesto inaspettato, Cahill ha deciso di condividere su Instagram una serie di scatti privati e intimi del dietro le quinte di Wimbledon, mostrando al pubblico momenti mai visti del campione altoatesino.

Sinner, Tania Cagnotto: «Jannik è speciale nella testa, governa il suo gioco. Ci tiene a proteggere il suo privato» https://t.co/mA8g0oq4j7 — Il Messaggero – Sport (@MessaggeroSport) July 18, 2025

Il pretesto? Una scommessa persa: Sinner ha vinto Wimbledon, e ora potrà decidere se prolungare il contratto di Cahill. Un rinnovo che sembra ormai scontato, visti i risultati e soprattutto l’intesa che traspare dalle foto pubblicate: non semplici istantanee, ma vere e proprie scene di vita vissuta. (continua dopo la foto)

Ci sono gli scatti più istituzionali – Jannik che alza il trofeo, l’abbraccio con Alcaraz – ma anche quelli che raccontano l’anima di un team vincente. Come il momento della crioterapia, con Sinner immerso nell’acqua ghiacciata accanto a Simone Vagnozzi che mostra il pollice alzato.

Oppure, ed è uno degli scatti più “particolari” e rivelatori, la pennichella sul divano, con il cuscino tra le gambe per allineare la colonna vertebrale, immortalata da Cahill in un selfie a metà tra il tenero e il comico. Ma che ci dice come Jannik sia sempre sul pezzo, persino nei momenti di riposo.

Non mancano i brindisi post-torneo: birra per Cahill, bicchiere per la moglie Victoria e la figlia Tahlia, mentre Jannik sorride in giardino, in una delle case affittate vicino all’All England Club, lontano dal caos londinese. È qui che si celebra, con una pizza in mano e il volto rilassato, quel successo costruito giorno dopo giorno. (continua dopo la foto)

C’è anche spazio per un tributo alla famiglia Sinner: mamma Siglinde, papà Hanspeter e il fratello Mark, elegantissimi, ritratti come in un album di nozze. E le prime pagine dei giornali britannici, incorniciate come trofei: il Guardian, il Times… “chissà se Jannik li ha letti”, scrive Cahill. Lui dice di no, ma adesso sappiamo chi le ha conservate.

Un tuffo dietro le quinte, quello che ci ha consentito di fare Cahill con la sua decisione di pubblicare queste foto, che racconta più di mille interviste. E che, una volta tanto, ha messo a nudo – con dolcezza – anche il riservatissimo fuoriclasse del tennis mondiale. Che da oggi ci è un po’ più vicino. Grazie a Darren Cahill.

