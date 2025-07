Sinner “Paperone”: quanto può guadagnare Jannik in un anno d’oro

Quanto piace agli italiani fare i conti in tasca agli altri… E nel caso di Jannik Sinner, l’interesse è più che giustificato, vista la straordinaria stagione che sta vivendo nel 2025. Con i trionfi a Wimbledon e agli Australian Open, e la finale sfiorata al Roland Garros, il numero uno al mondo si prepara a chiudere l’anno con incassi stimati intorno ai 50 milioni di euro.

