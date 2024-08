Home | Olimpiadi, tennis: oro per Djokovic, è il primo in carriera

Olimpiadi tennis oro Djokovic: battuto Alcaraz in 2 set. Sono state due ore e 50 minuti di grande tennis quelle andate in scena sul campo Philippe-Chatrier dove il campione serbo ha costruito colpo dopo colpo il suo primo oro olimpico in carriera. Un Novak Djokovic da brividi raggiunge così a 37 anni un altro traguardo straordinario, finendo il match in lacrime: questa è la sua seconda medaglia olimpica dopo il bronzo del 2008.

Con due tie break, Djokovic ha prevalso su Alcaraz in una partita combattuta, dimostrando grande autorità in entrambi i set. Per Carlitos, un argento di grande prestigio. Sul podio anche l’azzurro Lorenzo Musetti, che ha vinto il bronzo sabato. Dopo il trionfo, Djokovic si è inginocchiato, in lacrime, ringraziando il pubblico per il sostegno. Ha poi festeggiato al centro del campo con una bandiera serba, prima di abbracciare la moglie Jelena e i figli Stefan e Tara nel suo box sugli spalti. “Ho dato cuore e anima per questo oro,” ha commentato il campione serbo davanti alle telecamere.