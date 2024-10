Shangai, Sinner devastante. Demolisce Medvedev e va in semifinale

Shangai, al Master mille nella città cinese si è disputato l’attesissimo match fra il nostro Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una sfida che ormai è diventata un classico, e che si è ripetuta più volte negli ultimi mesi. La gara più importante fra i due tennisti si è disputata in Australia, quando il nostro tennista ha rimontato due set e si è aggiudicato il suo primo torneo Slam. Per bissare il successo nei quarti degli US Open, stavolta in 4 set, prima del trionfo finale.

A Shangai il copione del primo set è stato un vero e proprio monologo: un Sinner granitico, attento e ispirato ha letteralmente dominato il parziale. Per contro, Medvedev è sembrato da subito in difficoltà, tanto da cedere il proprio servizio (uno dei suoi colpi più efficaci, di solito) per ben tre volte. Il risultato è stato un nettissimo 6-1 per il nostro atleta.

Nel secondo set, Medvedev è riuscito a partire meglio tenendo i suoi primi due turni di battuta. Ma nel terzo game il nostro campione con un paio di risposte da urlo e approfittando di un doppio fallo del serbo. ha ottenuto il break che lo ha portato sul 3-2. Il set è proseguito sulla falsariga dei servizi sino al 5-4. Al servizio per chiudere il match. Jannik ha dovuto affrontare la sua unica palla break ma non ha tremato, andando a chiudere con un fantastico 61 6-4. E ora è semifinale!

