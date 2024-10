Masters Shanghai, Sinner batte Shelton e vola ai quarti di finale

Masters Shangha Jannik Sinner batte Ben Shelton negli ottavi del Masters 1000 e conquista il pass per i quarti in attesa di conoscere il prossimo avversario. Un Sinner reduce dalle fatiche dei sedicesimi, quando per piegare Etcheverry erano stati necessari tre set, ma che dopo un giorno di riposo in più a causa del maltempo si è mostrato più determinato e concreto, chiudendo la sfida senza troppi patemi.

Contro Shelton sono bastati due set al campione italiano. Il primo si è chiuso sul punteggio di 6-4, nonostante una partenza rapidissima dell’americano che si era portato avanti sino al 4-3, giocando con grande aggressività. A quel punto, però, Sinner è uscito dal guscio e senza scomporsi troppo ha iniziato a martellare dalla sua parte: ha tenuto il servizio, si è sbloccato in ricezione e ha approfittato degli errori avversari, arrivati con il crescere della pressione