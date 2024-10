Masters Shanghai, Sinner non brilla ma batte Etcheverry e va agli ottavi

Masters Shanghai Sinner agli ottavi di finale. Il numero uno al mondo non brilla, ma riesce comunque a qualificarsi per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, vincendo in rimonta contro Tomás Martín Etcheverry, numero 37 del ranking mondiale. L’azzurro, seguito dai coach Vagnozzi e Cahill, si impone col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 dopo una battaglia durata due ore e 40 minuti.

Sinner survives a Shanghai scare 👻@janniksin makes it 53-0 against players outside the top 20 since Cincy 2023 with a 6-7 6-4 6-2 win over Etcheverry!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/nf0uUxwLbh — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2024

Dopo aver perso il tiebreak nel primo set (secondo consecutivo dopo quello ceduto ad Alcaraz nella finale di Pechino), Sinner trova la forza per ribaltare l’incontro. Solo una volta quest’anno, ad Halle, aveva perso due tiebreak di fila. Ora, agli ottavi, affronterà il vincente tra Shelton e Carballes Baena, la cui partita è stata rinviata per la pioggia.

Dopo un esordio agevole contro Daniel, Sinner ha trovato più difficoltà contro un Etcheverry in grande forma. Meno efficace al servizio e meno cinico (ha trasformato solo 4 delle 13 palle break a disposizione), l’azzurro avrebbe potuto chiudere il primo set a suo favore, ma non ha sfruttato due palle break sul 6-5, commettendo due errori gratuiti e cedendo il tiebreak per 7-3.

Nonostante ciò, Sinner è rimasto concentrato e, grazie a un break decisivo nel settimo game del secondo set, ha pareggiato i conti. Il terzo set è stato ancora una battaglia, con Etcheverry che, nonostante una maratona di quasi 4 ore all’esordio contro van de Zandschulp, ha continuato a lottare. Jannik ha preso il comando, ma ha dovuto annullare tre palle break in un lungo sesto game di 13 minuti. Dopo quell’ultimo sforzo, Etcheverry ha ceduto il servizio, permettendo a Sinner di chiudere il match.