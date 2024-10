Sinner, altro record: quanto ha guadagnato (e quanto può ancora guadagnare) nel 2024

Jannik Sinner, il 2024 è l’anno dei record. Una stagione che il rosso di San Candido non dimenticherà facilmente. Il giovane talento italiano non solo ha raggiunto la vetta del ranking Atp, ma ha anche ottenuto guadagni da sogno, superando ogni aspettativa. Con un totale di oltre 16,6 milioni di euro guadagnati in premi, e la stagione non è ancora conclusa, perché ci sono ancora importanti tornei in calendario.

🗣️ «Questa stagione è stata oggettivamente incredibile, così tanti splendidi ricordi legati al campo»



L'intervista intera di Jannik #Sinner dopo aver vinto il #SixKingsSlam 👇 pic.twitter.com/9lPMGLIqky — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 21, 2024

Il grande exploit di Sinner è arrivato al Six Kings Slam di Riyad, il torneo di esibizione che ha visto il campione di Sesto Pusteria aggiudicarsi un montepremi record di 5,52 milioni di euro. Si tratta della cifra più alta mai vista nella storia del tennis per un singolo evento, e ha superato di gran lunga i guadagni ottenuti nei due Slam vinti nel corso dell’anno.

Nel 2024, Sinner ha conquistato due tornei del Grande Slam, incrementando ulteriormente i suoi introiti. La vittoria agli US Open gli ha fruttato 3,32 milioni di euro, mentre il trionfo all’Australian Open ha aggiunto 1,95 milioni di euro al suo conto. Il 2024 ha visto Sinner dominare anche nei tornei Masters 1000. Tra i principali trionfi figurano il Masters di Miami, che gli ha fruttato un premio di 1,015 milioni di euro, il Masters di Shanghai, con un premio di 986 mila euro, e il Masters di Cincinnati, con un incasso di 970 mila euro.

Sinner: Slam, Master 1000 e… ci sono ancora le ATP Finals

Oltre ai due Slam vinti, Sinner ha ottenuto altri importanti piazzamenti. È arrivato in semifinale al Roland Garros, incassando 650 mila euro, e ha raggiunto i quarti a Wimbledon, guadagnando 450 mila euro. Tra gli altri successi nei tornei ATP, spiccano le vittorie all’Atp di Halle (421 mila euro), all’Atp di Rotterdam (400 mila euro), e la finale persa all’Atp di Pechino (375 mila euro).

Numeri strabilianti, ma stagione non è ancora conclusa. All’orizzonte ci sono il Masters 1000 di Parigi Bercy e le Atp Finals di Torino. A Parigi, il vincitore potrà portarsi a casa 826.000 euro, mentre a Torino il premio per il vincitore imbattuto può arrivare fino a 4,8 milioni di euro. Se riuscisse a trionfare in entrambi gli eventi, Sinner potrebbe concludere l’anno con un totale di 21,85 milioni di euro, stabilendo un nuovo record assoluto di guadagni in una singola stagione nel tennis.

Leggi anche: