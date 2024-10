Sabalenka nuova numero 1 del tennis femminile, perché Swiatek “penalizzata”

Ranking WTA, cambio al vertice nel tennis femminile: da oggi Aryna Sabalenka è la nuova numero 1 al mondo, interrompendo il lungo regno di Iga Swiatek, che era in vetta da 50 settimane consecutive e complessivamente per 125 settimane nella sua carriera. Sabalenka, che aveva già sfiorato il sorpasso dopo la vittoria al ‘1000’ di Wuhan, è salita al primo posto grazie a un controverso meccanismo del ranking WTA, che penalizza Swiatek in modo più significativo.

Le nuove regole del circuito femminile impongono alle giocatrici di partecipare ad almeno 16 eventi WTA, di cui 10 tornei di categoria ‘1000’ e 6 di categoria ‘500’. Non rispettare questa soglia comporta la sottrazione del peggior risultato stagionale dal conteggio dei punti. Swiatek ha partecipato solo a 13 tornei (14 considerando anche le Olimpiadi) e ha perso 120 punti guadagnati al 4° turno di Miami, che era il suo peggior risultato.

Sabalenka, che ha giocato 16 tornei, ma con i 4 Slam esclusi dal conteggio WTA, ha perso solo 10 punti per il 2° turno di Dubai, dove aveva ricevuto un bye al primo turno. Questo nuovo regolamento, già criticato dall’ex allenatore di Swiatek, Tomasz Wiktorowski, ha dunque tolto alla polacca quel margine di vantaggio necessario per mantenere la leadership.

