Avere una storia ultracentenaria è un lusso che non tutte le società di calcio si possono permettere ed è un fattore che contribuisce in maniera rilevante al prestigio del club. Tanta storia significa tanta tradizione, e dunque anche tanta esperienza: tutti ingredienti che giocano a favore del rafforzamento di un’identità solida e delineata. Ecco di seguito una classifica dei club di calcio più antichi di sempre.

Club de Santiago Wanderers (Cile, 1892)

Il Club de Deportes Santiago Wanderers è una società calcistica cilena di Valparaíso. È fra le prime società calcistiche nel Sudamerica (1892) ed è la squadra più antica del Cile. Il club gioca i match casalinghi allo Stadio Elías Figueroa Brander di Valparaíso. Con una capienza di 18.500 posti, lo stadio è posto sulla collina Playa Ancha, dalla quale si può anche osservare il mare. In una nota tratta dagli archivi del quotidiano El Mercurio, scritta da Jolly Gay in occasione della celebrazione del 50° anniversario (Giubileo d’Oro) dell’istituzione, datata mercoledì 12 agosto 1942, Francisco Avaria ha ricordato la fondazione del club: “Era circa il 1892. Ogni giorno un gruppo di appassionati di calcio si riuniva in quella che oggi è Plaza Echaurren, nel quartiere del Porto. Ci piaceva il calcio e, avendo a disposizione un pallone, giocavamo le classiche ‘pichangas’ su un campo acciottolato. Il nostro entusiasmo, tipico della nostra età, era grande, e fu così che un giorno decidemmo di fondare un club”.

Club Atlético Peñarol (Uruguay, 1891)

Il Club Atlético Peñarol è squadra di calcio di Montevideo (Uruguay). Fondata il 28 settembre 1891 con la denominazione di Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC) da impiegati e operai della ferrovia di proprietà britannica dell’Uruguay Centrale di Montevideo. I membri fondatori del club erano per la maggior parte britannici (72), ma c’erano anche 45 uruguayani e 1 tedesco. A livello popolare il club era noto come CURCC o Peñarol in onore di un quartiere situato a 10 km da Montevideo, in un terreno acquistato attorno alla metà del XVIII secolo dalla famiglia italiana Crosa, trasferitasi dalla città piemontese di Pinerolo e che aveva conferito il nome di Villa Pinerolo alla proprietà.

Recreativo de Huelva (Spagna, 1889)

Il Recreativo de Huelva è una società calcistica spagnola con sede nella città di Huelva. Fondato il 18 dicembre 1889 su iniziativa del medico scozzese William Alexander Mackay e il suo primo presidente fu Charles Adam, è il primo club in Spagna e per questo è conosciuto come il decano del calcio spagnolo. Dal 1909 indossa le sue maglie a strisce bianche e blu e dal 1915 detiene il titolo di Real, concesso dal re Alfonso XIII. All’epoca il Recre giocava le sue partite nello stadio El Velódromo, fino al 1957, quando fu inaugurato l’Estadio Municipal, poi chiamato Estadio Colombino. Nel 2002 la squadra si trasferì nell’attuale stadio Nuevo Colombino.

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina 1887)

Il Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, noto comunemente come Gimnasia La Plata o Gimnasia, è una società polisportiva di La Plata, in Argentina. Fondato il 3 giugno 1887 è il più antico club calcistico ancora attivo nel Sud America. Il Gimnasia y Esgrima nel periodo del calcio professionistico ha vinto la Coppa del Centenario nel 1994 e la seconda divisione nel 1944, 1947 e 1952, e si è classificato secondo in Primera División in 5 occasioni. Avendo preso parte alla Primera División per 69 stagioni è l’ottavo club per numero di partecipazioni nella massima serie del calcio argentino.

Aston Villa FC (Inghilterra, 1874)

L’Aston Villa Football Club è un club di calcio inglese proveniente dal quartiere di Aston della città di Birmingham. E’ stato fondato da quattro amici del Villa Cross Wesleyan Chapel, membri della squadra di cricket della comunità. A causa della mancanza di altre squadre di calcio, la prima partita della squadra si è svolta contro un team locale di rugby, l’Aston Brook St. Mary. Il match è stato suddiviso in due parti e arbitrato seguendo le regole della palla ovale prima e quelle regole calcistiche nella seconda metà. La società è tra i membri fondatori della Football League nel 1888 e della Premier League nel 1992. L’Aston Villa è uno dei club più antichi e vincenti della storia dell’Inghilterra ed è anche una delle cinque squadre inglesi ad avere vinto la Champions League.

Le Havre AC (Francia, 1872)

Il Le Havre Athletic Club Football Association è una società calcistica francese con sede nella città di Le Havre. Fondato nel 1872 da una quindicina di espatriati inglesi a Le Havre che venivano a giocare su un campo in Avenue Foch dal lunedì al sabato durante il loro soggiorno. E’ il club più antico di Francia. Oggi milita in Ligue 2, la seconda divisione del campionato francese.

Kilmarnock FC (Scozia, 1869)

Il Kilmarnock Football Club è una società di calcio scozzese con sede nella città di Kilmarnock. La fondazione del club è dovuta alla decisione di un gruppo di giocatori di cricket locali che stava cercando uno sport da giocare al di fuori della stagione del cricket e che ha deciso di formare una squadra di calcio. Inizialmente si giocava seguendo le regole del rugby, ma presto sono state introdotte le regole del calcio. Nonostante il club non fosse tra i membri fondatori del Federcalcio scozzese, era comunque presente alla prima Coppa di Scozia nel 1873/74. Oggi il Kilmarnock FC milita nella Scottish Premiership, la prima divisione scozzese.

Notts County FC (Inghilterra, 1862)

Il Notts County Football Club è una società calcistica inglese con sede nella città di Nottingham. Fondato nel 1862, il club inizialmente giocava le partite di propria ideazione a Park Hollow, all’interno dei terreni del vecchio castello di Nottingham. Nel 1864 si decise di affrontare avversari esterni provenienti sia dall’Inghilterra che dalla Scozia, il che portò a un allontanamento dalla sede iniziale del club per consentire una maggiore affluenza di pubblico. Nel 1888 il Notts divenne uno dei 12 membri fondatori della Football League. La squadra milita ora in National League.

TSV 1860 Monaco (Germania, 1860)

TSV 1860 München è una società polisportiva tedesca con sede nella città di Monaco di Baviera. Fondata nel 1860 è una delle associazioni sportive più antiche della Germania. Il club fu fondato nel 1848 come Club di Ginnastica di Monaco, ma fu sciolto due anni dopo. Fu ristabilito nel 1860 e il club sportivo si sviluppò fino a diventare il club di maggior successo nell’area di Monaco. A partire dagli anni ’60, il costo del calcio professionistico ha assorbito gran parte dei fondi del club; solo le squadre di pallacanestro e pallavolo sono state in grado di resistere nei campionati superiori. La sezione calcistica è stata tra le squadre fondatrici della Bundesliga. Oggi il TSV 1860 Monaco milita nella terza divisione tedesca.

Sheffield FC (Inghilterra, 1857)

Lo Sheffield Football Club è una società calcistica inglese di Sheffield (South Yorkshire). Oggi milita nella Northern Premier League Division One South (ottava divisione del calcio inglese). Il club, fondato nel 1857 e ancora in attività, è il più antico del mondo. L’inizio della storia del club risale al 1855, quando membri di un club di cricket di Sheffield organizzarono delle prime partite dove il gioco consisteva nel tirare calci ad un pallone senza regole ufficiali. Successivamente – il 24 ottobre 1857 – due membri di questo cricket club, Nathaniel Creswick e William Prest, fondarono lo Sheffield Football Club. Il comitato del club studiò regole e codici del “Mob Football”, norme che dopo due anni di standardizzazione diventarono le basi del gioco moderno di oggi.

