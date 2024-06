Euro 2024 è da poco iniziato e in attea di scoprire chi sarà il miglior marcatore di questa edizione, ripercorriamo la storia del campionato e vediamo i dieci migliori marcatori degli europei. Del resto si sa, il calcio europeo ha sempre avuto una ricca storia di attaccanti leggendari che hanno lasciato il segno con le loro prestazioni straordinarie. Gli Europei, in particolare, sono stati la vetrina per alcuni dei più grandi talenti del gioco, che hanno incantato i tifosi con gol memorabili. Ecco una panoramica.

Cristiano Ronaldo (Portogallo), 14 reti

(Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Cristiano Ronaldo si posiziona al primo posto. La sua abilità nel trovare la rete in momenti cruciali e la sua longevità nel gioco lo hanno reso un vero e proprio simbolo del calcio mondiale. CR7 è anche il giocatore che ha disputato più partite negli Europei (25) davanti al connazionale Pepe (19). L’ex fuoriclasse della Juventus ha anche vinto un’edizione della principale competizione continentale per nazioni nel 2016.

Michel Platini (Francia), 9 reti

(Photo via Getty Images)

Il francese è noto per la sua incredibile prestazione nell’Europeo del 1984, dove ha segnato 9 gol, guidando la Francia alla vittoria. In quell’edizione il numero 10 transalpino, nominato Pallone d’Oro, ha scritto un record finora imbattuto: quello di gol segnati in un singolo campionato europeo di calcio.

Alan Shearer (Inghilterra), 7 reti

L’inglese ha lasciato il segno con 5 gol nell’Europeo del 1996 e altre due reti nell’edizione del 2000, mostrando la sua potenza e precisione. L’antesignano di Harry Kane è stato uno dei più prolifici bomber nella storia della Premier League, un record che ha mantenuto fino all’ascesa proprio dell’attuale centravanti del Bayern Monaco.

Antoine Griezmann (Francia), 7 reti

(Photo via Getty Images)

Griezmann ha dimostrato di essere un attaccante di classe mondiale, portando la Francia fino alla finale del 2016, poi persa contro il Portogallo. Il francese ha timbrato una volta il cartellino anche ad Euro 2020 portando così a 7 le sue marcature complessive. “Le Petite Diable “, così ribattezzato dalla stampa francese, è ancora oggi uno degli elementi più talentuosi della nazionale transalpina.

Romelu Lukaku (Belgio), 6 reti

(Photo via Getty Images)

Il belga ha segnato 6 gol in 10 partite, divise tra il 2016 e il 2020, mostrando la sua forza e il suo istinto da goleador. Con 83 reti siglate Romelu Lukaku è il giocatore che ha segnato più gol con la nazionale belga. L’ex centravanti di Inter e Roma quest’anno disputerà la sua terza edizione di un Europeo consecutiva.

Thierry Henry (Francia), 6 reti

(Photo via Getty Images)

Il fuoriclasse francese dell’Arsenal, ex Juventus, è stato uno dei principali artefici del successo della formazione transalpina ad Euro 2000 con tre reti. Henry si è ripetuto poi nel 2004 con 2 gol e nel 2008 con una sola marcatura per un totale di 6 centri. Thierry Henry è il secondo giocatore ad aver segnato più reti indossando la maglia della Francia (51), davanti a lui c’è l’ex centravanti del Milan Olivier Giroud con 57 reti.

Wayne Rooney (Inghilterra), 6 reti

(Photo via Getty Images)

Il calciatore inglese, cresciuto nell’Everton ma diventato celebre nel Manchester United, ha segnato 4 reti ad Euro 2004. Dopo un’edizione vacante è riuscito a timbrare il cartellino in altre due occasioni ad Euro 2012 ed Euro 2016 dimostrando così grande longevità. Rooney è stato recentemente scalzato da Harry Kane in vetta nella lista dei giocatori che hanno segnato di più con la maglia della nazionale inglese.

Zlatan Ibrahimovic (Svezia), 6 reti

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

A proposito di longevità anche la punta ex Juve, Inter e Milan, ha segnato in tre diverse edizioni degli Europei. 2 gol ad Euro 2004, altre due marcature ad Euro 2008 e infine ancora 2 gol nel 2012. Zlatan Ibrahimovic detiene il record di gol segnati con la maglia della Svezia, 62 in 121 presenze.

Patrick Kluivert (Olanda), 6 reti

(Photo by Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Il centravanti olandese, che in passato ha giocato con poche fortune al Milan, ha segnato 5 gol nell’edizione del 2000 condividendo il titolo di capocannoniere con il suo successore in questa lista. Kluivert ha disputato 79 presenze con la nazionale Orange registrando anche 40 reti.

Alvaro Morata (Spagna), 6 reti

(Photo by Alexandra Fechete/DeFodi Images via Getty Images)

L’ex attaccante della Juventus è stato il principale marcatore delle Furie Rosse dopo i due trionfi continentali del 2008 e 2012. L’attuale punta dell’Atletico Madrid ha infatti realizzato 3 reti nell’edizione 2016 e altrettante nel 2020. Morata ha disputato 74 presenze con la maglia della Furie Rosse totalizzando anche 36 reti.

Leggi anche