L’inno ufficiale di Euro 2024, intitolato “Fire”, è una collaborazione tra il trio elettronico italiano Meduza, composto dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, la band americana OneRepublic e la cantante tedesca Leony. La canzone è stata scritta da Ryan Tedder degli OneRepublic e prodotta dai Meduza, e unisce lo stile house tipico del gruppo italiano con il mood sonoro degli OneRepublic e l’istinto pop di Leony, diventata famosa con la cover della celebre “Dragostea din tei”.

Testo di “Fire”, inno ufficiale di Euro 2024

Foto via Getty Images

Il testo di “Fire” parla della forza di un amore che può risollevarci anche nei momenti più bui, descrivendo un sentimento potente e luminoso come un “mare d’oro”. Il ritornello, con le parole “We’re on fire tonight / Like a million diamonds in the sky”, invita a vivere la bellezza della notte presente, simboleggiando la passione e l’unità che si possono trovare nella condivisione di momenti speciali.

La canzone esprime il fervore e lo spirito degli appassionati di calcio e musica, incarnando l’emozione e l’energia che caratterizzano un evento internazionale come Euro 2024. Con il suo messaggio di unione e celebrazione, “Fire” si propone di essere un inno che possa ispirare e connettere persone di diverse nazionalità attraverso il calcio e la musica.

Testo originale di “Fire”

We got our secrets hidden inside our bones (bones)

Starlight that bleeds when all of the lights come on

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shining like a sea of gold, yeah

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together, we’re on fire tonight

We’re on fire

Whoa-oh, oh-oh

We’re on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Living in memories, guiding me through the dark, mm-mm

You’re the notes to my melody, healing all of my scars

It’s a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we’re shining like a sea of gold, yeah

We’re on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together, we’re on fire tonight

We’re on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Now we’re on fire

Whoa-oh, oh-oh (whoo, ooh)

And we’re lost in all the lights

Here together, we’re on fire tonight

We’re on fire

Traduzione di “Fire”

Abbiamo i nostri segreti nascosti dentro le nostre ossa (ossa)

La luce delle stelle che sanguina quando si accendono tutte le luci

È un bellissimo miracolo

Come mi sollevi quando mi sento giù

Bellissima luce eterna

Ora stiamo brillando come un mare d’oro, sì

Siamo in fiamme stasera

Come un milione di diamanti nel cielo (ooh, ooh)

E siamo persi in tutte le luci

Qui insieme, siamo in fiamme stasera

Siamo in fiamme

Whoa-oh, oh-oh

Siamo in fiamme

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Vivendo nei ricordi, mi guidano attraverso il buio, mm-mm

Sei le note della mia melodia, guarisci tutte le mie cicatrici

È un bellissimo miracolo

Come mi sollevi quando mi sento giù

Bellissima luce eterna

Ora stiamo brillando come un mare d’oro, sì

Siamo in fiamme stasera

Come un milione di diamanti nel cielo (ooh, ooh)

E siamo persi in tutte le luci

Qui insieme, siamo in fiamme stasera

Siamo in fiamme

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Ora siamo in fiamme

Whoa-oh, oh-oh (whoo, ooh)

E siamo persi in tutte le luci

Qui insieme, siamo in fiamme stasera

Siamo in fiamme

Il significato dell’inno

“Fire” segue la tradizione di inni ufficiali per gli Europei che hanno cercato di catturare l’essenza del torneo e di trasmettere un messaggio di speranza e unità. Ad esempio, l’inno del 2020, “We Are The People” di Martin Garrix con Bono e The Edge, guardava alle sfide globali cercando una risposta unificata.

L’importanza della canzone degli europei 2024 “Fire” va oltre la semplice funzione di accompagnamento musicale per l’evento. Esso rappresenta un simbolo di identità collettiva, un punto di riferimento emotivo che può motivare gli atleti e coinvolgere i tifosi in un’esperienza condivisa. Inoltre, la musica ha il potere di rimanere nella memoria collettiva, diventando parte integrante dei ricordi legati all’evento.

In conclusione, “Fire” di Meduza, OneRepublic e Leony è un inno che celebra la passione e l’unione attraverso il calcio e la musica, invitando tutti a vivere intensamente il presente e a lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera elettrizzante di Euro 2024. Con il suo messaggio positivo e la sua melodia coinvolgente, “Fire” ha tutte le carte in regola per diventare un simbolo memorabile di questa edizione del campionato europeo di calcio.

Il video ufficiale di “Fire”, canzone di Euro 2024

Ecco il video ufficiale del brano che sentiremo risuonare durante le partite del campionato europeo di calcio 2024 e che sicuramente inizieremo a canticchiare in macchina.

Leggi anche