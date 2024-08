Yogi Berra, con una carriera che ha attraversato quasi due decenni, principalmente con i New York Yankees, Berra è diventato sinonimo di successo, leadership e umiltà. È anche ricordato per le sue famose “Yogi-isms”, frasi apparentemente paradossali ma piene di saggezza. Qui di seguito viene descritta in dettaglio la sua straordinaria carriera.

Le origini

Yogi Berra crebbe in una famiglia di immigrati italiani nel quartiere di "The Hill" a St. Louis. Il suo soprannome, "Yogi", gli venne dato da un amico d'infanzia a causa del suo modo di sedersi a gambe incrociate come un santone yogi. Dopo aver giocato nelle leghe giovanili, Berra firmò con i New York Yankees nel 1943, ma la sua carriera fu temporaneamente interrotta dal servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

(Original Caption) New York Yankee Yogi Berra batting during the 4th World Series game against the San Francisco Giants.

Berra servì nella Marina degli Stati Uniti e partecipò allo sbarco in Normandia, un’esperienza che contribuì a forgiare il suo carattere e la sua determinazione. Tornato in patria, Berra fece il suo debutto in Major League Baseball (MLB) con i New York Yankees nel 1946. Giocò principalmente come ricevitore, ma dimostrò anche una straordinaria versatilità, giocando occasionalmente come esterno.

La carriera

Berra fece il suo debutto in MLB con i New York Yankees nel 1946, ma inizialmente non era visto come un giocatore dal grande potenziale. Tuttavia la sua etica del lavoro e la sua determinazione lo portarono rapidamente a emergere. La sua abilità come ricevitore (catcher) lo rese uno dei migliori difensori della sua epoca, e il suo contributo in attacco era altrettanto impressionante. Giocando con gli Yankees, Berra divenne parte integrante di una delle squadre più vincenti nella storia del baseball.

Berra fu un pilastro degli Yankees durante le World Series, fornendo prestazioni decisive che portarono la squadra alla vittoria in numerose occasioni. Alcuni dei momenti più memorabili includono la sua performance nella World Series del 1956, dove catturò il perfetto gioco lanciato da Don Larsen, l'unico "perfect game" nella storia delle World Series. Questo evento è diventato uno dei momenti più iconici del baseball e sottolinea la combinazione di abilità, concentrazione e leadership di Berra.

(Original Caption) Johnny Blanchard of Minneapolis, New York Yankee rookie with Yankee catcher Yogi Berra.

Yogi Berra era famoso per la sua capacità di gestire i lanciatori e per il suo approccio tattico al gioco. Era in grado di leggere gli avversari e anticipare le loro mosse, rendendolo un leader naturale sul campo. La sua intelligenza sportiva veniva apprezzata dagli avversari anche per il suo stile di comunicazione spesso umile e autoironico. Questa qualità lo rese anche un manager di successo dopo la fine della sua carriera da giocatore.

Successivamente i New York Mets (1972-1975), guidando entrambe le squadre alle World Series. Sebbene fosse noto per il suo carattere amichevole e il suo umorismo, Berra era un grande stratega, capace di motivare i suoi giocatori e di tirare fuori il meglio da loro. Dopo il suo ritiro come giocatore e allenatore, Berra rimase coinvolto nel baseball, lavorando come consulente per i New York Yankees e partecipando a eventi pubblici.

Nel 1998, Berra fondò lo “Yogi Berra Museum & Learning Center” a Little Falls, New Jersey, con l’obiettivo di educare le nuove generazioni sulla storia del baseball e di promuovere i valori di sportività, lavoro di squadra e rispetto. Il museo è diventato un luogo di pellegrinaggio per i fan di baseball di tutto il mondo.

Yogi Berra morì il 22 settembre 2015, all’età di 90 anni. La sua scomparsa fu accolta con grande tristezza da tutto il mondo sportivo e non solo. In segno di rispetto e riconoscimento per il suo straordinario contributo al baseball e alla cultura americana, vennero osservati momenti di silenzio in molti stadi di baseball, e furono organizzati numerosi tributi.

I premi

La carriera di Berra con gli Yankees fu leggendaria. Fu parte di una delle squadre più dominate nella storia del baseball, giocando in 14 World Series e vincendone 10, un record che resiste ancora oggi. Durante i suoi 19 anni di carriera, Berra fu convocato 18 volte per l'All-Star Game e vinse tre premi MVP dell'American League (1951, 1954, 1955). Le sue abilità difensive, combinate con una sorprendente potenza nel box di battuta, lo resero uno dei migliori ricevitori della storia.

Nel 1963, Berra si ritirò dal baseball giocato, chiudendo una carriera che lo aveva visto accumulare 2.150 battute valide e 358 fuoricampo. Nel 2021 Berra è stato insignito postumo della Medaglia Presidenziale della Libertà, uno dei più alti onori civili negli Stati Uniti. Questo riconoscimento è stato assegnato per il suo straordinario contributo allo sport e alla società americana, consolidando ulteriormente il suo status di leggenda.

Le frasi famose

Oltre alle sue imprese sul campo, Yogi Berra è ricordato per le sue famose frasi, note come "Yogi-isms". Queste espressioni spesso apparivano contraddittorie o prive di senso a prima vista, ma riflettevano una profonda verità o un'ironica osservazione sulla vita.

Alcune delle più celebri sono:

“It ain’t over ‘til it’s over.” (“Non è finita finché non è finita.”)

“When you come to a fork in the road, take it.” (“Quando arrivi a un bivio, prendilo.”)

“You can observe a lot by just watching.” (“Puoi osservare molto semplicemente guardando.”)

“It’s déjà vu all over again.” (“È di nuovo déjà vu.”)

Queste frasi, apparentemente assurde, sono diventate parte integrante della cultura popolare americana e hanno contribuito a cementare la leggenda di Yogi Berra non solo come atleta, ma come icona culturale. Le sue osservazioni riflettevano spesso una verità più profonda sulla vita e sul baseball, mostrandolo come un uomo dotato di saggezza pratica e un senso dell’umorismo unico.

