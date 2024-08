Lutto nello sport italiano: è morto a 21 anni Simone

Aveva da poco compiuto 21 anni Simone, quando un malore improvviso lo ha colpito e ed è morto in casa sua, davanti ai genitori. Appassionato di bici, era una giovane promessa del ciclismo abruzzese e italiano. i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso.

Leggi anche: Incidente terribile, ragazza 24enne muore sul colpo: poi la scoperta

Leggi anche: Tragico incidente, muore il piccolo Lorenzo: aveva solo due anni

È morto a 21 anni Simone

Simone roganti aveva compiuto 21 anni pochi giorni fa il 25 agosto. Il portacolori della formazione marchigiana Continental milligrammo. K vis Color for Peace, è scomparso nella serata di ieri per un malore nella sua casa di Spoltore. I soccorsi sono stati immediati mai sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo. Il mondo del ciclismo è in lutto, sotto choc. Il 15 settembre avrebbe poi dovuto partecipare al Trofeo Matteotti che si corre a Pescara. Nelle prossime settimane proprio in Belgio avrebbe dovuto firmare un contratto con una squadra Professional e quindi diventare professionista. D’altronde, quest’anno sulle due ruote aveva ottimi risultati: il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e il settimo al campionato italiano Under 23. (continua dopo la foto)



Leggi anche: Sport in lutto, il campione muore in un tragico incidente: aveva 31 anni

Una passione, quella di Simone, per il mondo della bici, era di casa: anche gli zii Fabrizio e Federico (che segue il Giro d’Italia per la Rcs Organizzazioni come motociclista alla Radio Informazioni), e pure il padre Fabiano avevano un passato da ciclisti, come racconta la Gazzetta dello Sport. Nel frattempo si muove anche la magistratura: la Procura di Pescara ha aperto un fascicolo per indagare sulla morte di Roganti. La tragica notizia della scomparsa di Simone roganti ha scosso l’intero mondo delle due ruote, lasciando tutti attoniti senza parole. Simone se n’è andato intorno alle 22.30, dopo che il suo cuore ha ceduto. Il giovane si trovava nella sua casa di Spoltore, in provincia di Pescara, insieme ai genitori che hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma per il giovane non c’è stato niente da fare.