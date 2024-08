Incidente terribile, ragazza 24enne muore sul colpo: poi la scoperta

Un’altro terribile incidente, un’altra vittima. A 24 anni è morta una giovane madre, Mariagrazia Bedin, nella notte tra venerdì a sabato a Fondi (Latina). La vettura guidata dal compagno, è finita fuori strada causando il decesso della ragazza. A bordo era presente anche il figlio della donna rimasto gravemente ferito.

Incidente terribile, ragazza 24enne muore sul colpo

Nella notte tra venerdì e sabato, la Volkswagen Golf guidata da Ali Hoxha, si è ribaltata più volte finendo in un fosso lungo via Sant’Anastasia. A perdere la vita è stata una giovane donna di 24 anni. Sul posto sono arrivati il personale del 118 ma per la ragazza era già troppo tardi: è morta sul colpo. A causare l’incidente pare proprio il 22enne, di nazionalità albanese, risultato positivo alle successive analisi per rilevare la presenza di alcol e droghe nel sangue. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che nessun altro veicolo sia stato coinvolto nello schianto, avvenuto in una zona considerata pericolosa a causa della scarsa illuminazione e delle curve strette. (continua dopo la foto)

Chi c’era a bordo

Oltre alla vittima e al compagno, a bordo della vettura erano presenti anche la sorelle della donna e il figlio di pochi mesi della coppia, immediatamente trasportato in eliambulanza e ricoverato in prognosi riservata al Bambino Gesù di Roma. Non sono in pericolo di vita gli altri due occupanti: il guidatore e la sorella sono entrambi ricoverati al Dono Svizzero di Formia. L’uomo è in manette, accusato di omicidio stradale. Il fermo è stato disposto dalla polizia stradale di Formia, su indicazione del magistrato di turno.