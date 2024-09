Sei giovani trovati morti, tragedia senza fine: cos’è successo

Ancora della vittime nella guerra tra Israele e Hamas. Sono stati trovati i corpi di 6 giovani tra i 23 e i 32 anni in un tunnel sotterraneo nella zona di Rafah nella Striscia di Gaza. I ragazzi erano stati rapiti al festival di musica techno Nova dai commando di Hamas durante l’attacco del 7 ottobre scorso. Il presidente americano Joe Biden ha affermato di essere “devastato e indignato”. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha spiegato in una dichiarazione che “il cuore di un’intera nazione è andato in pezzi” per questa perdita. Chi erano i giovani che sono stati uccisi? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Panico al centro commerciale in Italia: gente in fuga (VIDEO)

Leggi anche: Sharon Verzeni, l’annuncio choc di Sergio Ruocco su Moussa Sangare

Rafah, recuperati i corpi di 6 ostaggi

L’esercito israeliano ha reso noto di aver trovato i corpi di 6 giovani (2 donne e 4 uomini) in un tunnel di Rafah, nella Striscia di Gaza. Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha affermato durante una conferenza stampa che “secondo una prima valutazione” gli ostaggi “sono stati brutalmente assassinati dai terroristi di Hamas poco prima che li raggiungessimo. Sono stati rapiti vivi la mattina del 7 ottobre dal gruppo terroristico di Hamas. I loro corpi sono stati trovati durante i combattimenti a Rafah, in un tunnel, a circa un chilometro di distanza da quello da cui abbiamo salvato Farhan al-Qadi qualche giorno fa”, le sue parole, come riporta Today. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tragico incidente in Italia: base jumper muore durante un volo

Leggi anche: Lutto nello sport italiano: è morto a 21 anni Simone

Ancora ostaggi di Hamas

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime, chiedendo “perdono per non essere stato in grado di riportare a casa i vostri cari sani e salvi”. Al momento, non è certo il numero di ostaggi a Gaza: dovrebbero essercene una sessantina ancora in vita su 251 persone rapite il 7 ottobre. A fine novembre, dopo un accordo con Israele, erano stati rilasciati 105 civili e prima di allora altri 4. L’esercito israeliano ha recuperato 8 prigionieri e i corpi di 37 persone, tra cui tre uccise per errore dai militari mentre cercavano di sfuggire ai loro rapitori. Chi erano le 6 vittime?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva