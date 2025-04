Pronostico Reggiana-Cittadella: statistiche e quote Serie B

Nell’attesa della ripresa della 34^ giornata, posticipata a causa della scomparsa di Papa Francesco, il campionato di Serie B si appresta a vivere la 35^ giornata con un calendario rivisto e numerose sfide decisive sia in ottica promozione che salvezza. Il turno si apre il 25 aprile con otto incontri distribuiti nell’arco della giornata, mentre due partite sono state rinviate a domenica 27 aprile. Le attenzioni sono puntate su squadre coinvolte nella lotta per la permanenza e su chi cerca un posto nei playoff.

Reggiana e Cittadella: statistiche, crisi e quote in palio

Tra le sfide più delicate di questo turno spicca Reggiana – Cittadella, confronto chiave nella zona calda della classifica. La Reggiana arriva da un periodo estremamente difficile, con tre sconfitte consecutive e appena 4 punti conquistati nelle ultime dieci giornate che l’hanno fatta scivolare al penultimo posto. Nonostante ciò, la salvezza è ancora possibile: la distanza dalla zona tranquilla è ridotta e una vittoria potrebbe rimettere tutto in discussione. Gli emiliani dovranno però fare i conti con tre squalificati (Bardi, Girma e Cigarini), fattore che potrebbe pesare nell’economia della gara.

Il Cittadella non attraversa un momento migliore: ha raccolto solo 23 dei suoi 35 punti in trasferta e nelle ultime settimane ha subito pesanti sconfitte, tra cui il 5-0 interno contro il SudTirol.

Negli ultimi sette incontri giocati al Mapei Stadium, gli ospiti hanno ottenuto due vittorie (entrambe per 2-0 nelle più recenti occasioni) contro una sola affermazione della Reggiana.

La posta in palio è altissima: un successo consentirebbe alla Reggiana di agganciare proprio il Cittadella e di rilanciare le proprie ambizioni salvezza.

Le quote offerte dall’agenzia SNAI fotografano l’equilibrio della sfida:

Esito Quota 1 (Reggiana vince) 2,00 X (Pareggio) 3,25 2 (Cittadella vince) 3,85

Oltre all’aspetto statistico, va considerato l’aspetto psicologico: entrambe le squadre sono chiamate a interrompere una serie negativa e la pressione sarà elevata. Il Cittadella dovrà fare a meno di Okwonkwo e Palmieri, anche loro fermati dal Giudice Sportivo.

Il match si inserisce in un contesto di grande tensione e incertezza, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. L’equilibrio nei precedenti e la necessità di punti rendono questa sfida tra le più imprevedibili della giornata.

In conclusione, la 35^ giornata di Serie B si annuncia ricca di pathos e con diversi verdetti ancora da scrivere. Partite come Reggiana – Cittadella possono segnare le sorti di un’intera stagione, soprattutto per chi lotta per la salvezza. Le quote SNAI segnalano un equilibrio sostanziale: 2,00 per la vittoria dei padroni di casa, 3,25 per il pareggio e 3,85 per il successo esterno. Segui i nostri approfondimenti per non perdere nessuna novità e conoscere tutte le analisi sulle partite decisive della Serie B!