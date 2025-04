Pronostico Brighton-West Ham: statistiche e analisi quote oggi

La sfida tra Brighton e West Ham, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League, rappresenta un interessante confronto tra due squadre che stanno vivendo momenti differenti della stagione. Dopo un inizio promettente, i Seagulls hanno subito un calo, mentre gli Hammers cercano ancora una svolta che tarda ad arrivare. Questo match, in programma sabato alle ore 16:00, si presenta come un’occasione per entrambe di riscattare un finale di campionato finora deludente.

L’instabilità difensiva del Brighton: numeri e tendenze recenti

Il Brighton ha vissuto una vera e propria parabola discendente nelle ultime settimane. Dopo aver lottato per un posto in Europa fino a un mese fa, la squadra guidata dal giovane tecnico tedesco Fabian Hurzeler ha conquistato soltanto un punto nelle ultime quattro giornate, scivolando così al decimo posto in classifica. Il dato più preoccupante riguarda la fase difensiva: con 53 gol subiti, i Seagulls registrano la peggior difesa tra le prime dieci squadre del campionato. Nelle ultime cinque partite, la porta non è mai rimasta inviolata e la squadra ha sempre incassato almeno due reti, come dimostrato dal recente 4-2 contro il Brentford. Nonostante ciò, il Brighton mantiene una filosofia di gioco propositiva, eredità del lavoro avviato da Roberto De Zerbi, ma con un equilibrio spesso precario che si riflette nei risultati.

Dall’altra parte, il West Ham vive una stagione complicata, condizionata da infortuni e da una classifica che non rispecchia le ambizioni estive. Con soli 36 punti raccolti, la squadra londinese non ha mai rischiato la retrocessione, ma le aspettative erano ben diverse. Nemmeno il cambio in panchina, con l’arrivo di Graham Potter, ha portato la svolta: nessuna vittoria da marzo e una sequenza di pareggi e sconfitte che ha spento l’entusiasmo dei tifosi. La formazione schierata da Potter (4-2-3-1 con Areola in porta e Bowen, Paquetà e Kudus a supporto di Fullkrug) cerca di ritrovare compattezza e motivazioni in vista di un’estate che promette rivoluzioni.

In conclusione, la partita tra Brighton e West Ham si prospetta ricca di gol e incertezza, con entrambe le squadre alla ricerca di riscatto dopo un periodo difficile. Le statistiche difensive del Brighton e la crisi di risultati degli Hammers rendono questo confronto particolarmente interessante anche per gli appassionati di pronostici. Le quote, che privilegiano l'opzione "gol", riflettono il momento di entrambe le squadre.