Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: statistiche e quote

La semifinale di FA Cup tra Nottingham Forest e Manchester City, in programma domenica 27 aprile alle 17:30, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calcio inglese. Le due squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni altissime: da una parte la voglia di riscatto degli uomini di Pep Guardiola, dall’altra il sogno degli uomini di Nuno Espirito Santo di raggiungere una storica finale.

Statistiche e percorso del Manchester City verso la semifinale

Il Manchester City ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi. Dopo essere stato a lungo fuori dalla zona Champions, grazie a una serie di risultati positivi nelle ultime settimane, i Citizens sono riusciti a risalire la classifica di Premier League e a conquistare il terzo posto con 61 punti. Decisivi sono stati i successi contro Everton (2-0) e Aston Villa (2-1), quest’ultimo sbloccato da Matheus Nunes nei minuti di recupero. La rosa, rinnovata con l’arrivo di Omar Marmoush e altri acquisti invernali, ha cambiato volto, soprattutto in attacco, dove l’assenza di Haaland ha costretto Guardiola a ridisegnare lo schieramento. In FA Cup, l’obiettivo è riscattare la finale persa l’anno scorso e portare a casa un trofeo che darebbe valore a una stagione di transizione.

Manchester City terzo in Premier League con 61 punti in 33 giornate.

terzo in Premier League con 61 punti in 33 giornate. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Nuovo assetto offensivo con Marmoush e De Bruyne in posizione avanzata.

e in posizione avanzata. Assenze pesanti: ancora fuori Ederson e Haaland.

Dall’altra parte, il Nottingham Forest è stata la sorpresa della stagione. Dopo aver rischiato la retrocessione l’anno scorso, la squadra ha trovato una solida quadratura con il tecnico portoghese. Quarta in classifica con 60 punti, ha dimostrato una notevole solidità difensiva e un attacco efficace, guidato da Wood. L’ultimo successo in campionato è arrivato contro il Tottenham, con una vittoria per 2-1 che conferma il buono stato di forma.

Le probabili formazioni vedono il Manchester City schierato con il 4-1-4-1 e il Nottingham Forest con il 4-2-3-1, a conferma della stabilità tattica delle due squadre.

Nei precedenti, il Forest aveva battuto 1-0 il Manchester City nell’ultimo scontro diretto, interrompendo una lunga striscia negativa contro i Citizens.

La partita si prospetta quindi combattuta, ma i pronostici vedono favorito il Manchester City, grazie all’esperienza e alla qualità della rosa a disposizione di Guardiola. Secondo i tipster, il segno 2 è quotato a 1.71, mentre l’Over 2.5 è proposto a 1.77.

In conclusione, la semifinale di FA Cup tra Nottingham Forest e Manchester City si preannuncia ricca di emozioni e potrebbe riservare sorprese. I Citizens partono leggermente favoriti secondo le quote: vittoria esterna a 1.71 e Over 2.5 a 1.77. Segui i nostri approfondimenti per non perderti tutte le statistiche e gli aggiornamenti sulle prossime sfide di coppa!