Elisabetta Canalis torna single, l’ombra di una donna tra lei e Georgian

Da qualche tempo, Elisabetta Canalis non compare più sui social accanto a Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing di 32 anni con cui ha iniziato una relazione nel 2023, dopo la fine del suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler. Questa assenza ha sollevato dubbi tra i fan, i quali hanno iniziato a chiedersi se tra i due ci fosse una crisi in corso o addirittura una rottura definitiva. Dietro potrebbe esserci l’ombra di una donna. (Continua…)

La storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

​Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu hanno iniziato la loro relazione nel 2023, dopo la separazione della showgirl dal marito Brian Perri. Il loro legame è nato dalla comune passione per il kickboxing, disciplina in cui Cimpeanu è un campione affermato. Nonostante i 15 anni di differenza d’età, Cimpeanu ha dichiarato che questo non rappresenta un problema, sottolineando la sintonia tra i due. Nel 2024, Cimpeanu si è trasferito a Los Angeles per convivere con Canalis, consolidando ulteriormente la loro relazione. ​(Continua…)

È finita tra loro due? Un indizio sembra non lasciare dubbi

Come riprota anche Gabriele Parpiglia sulla sua newsletter, la storia d’amore tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu potrebbe essere giunta al capolinea. Uno degli indizi più evidenti riguarda i social network. Elisabetta Canalis ha smesso di seguire su Instagram il profilo di Georgian Cimpeanu, un gesto che oggi spesso viene interpretato come un chiaro segnale di distacco tra due persone. Dietro, però, potrebbe esserci l’ombra di una donna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)