Monica Setta, come sta dopo l’operazione d’urgenza: le sue parole

Monica Setta ha scelto di condividere con i suoi follower un momento difficile della sua vita. La conduttrice di Storie di Donne al Bivio ha rivelato di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza per un'occlusione intestinale, causata da un'ernia strozzata. Dopo settimane di silenzio, ha voluto raccontare l'accaduto per lanciare un messaggio importante sulla sua vita privata e sulla realtà che si cela dietro i social.

Monica Setta rompe il silenzio dopo l’operazione

Con un post su Instagram, Monica Setta ha pubblicato alcuni screenshot delle testate giornalistiche che hanno riportato la notizia della sua operazione. Ha voluto rassicurare tutti coloro che si sono preoccupati per lei, spiegando che l'intervento è avvenuto nelle scorse settimane e che ora sta bene. "Amici carissimi, non so come fare per rispondere alle centinaia di messaggi che mi state inviando sul cellulare perché siete preoccupati per la mia salute. Io sono stata operata nelle scorse settimane e solo oggi ho scelto di condividere le foto in clinica raccontando quanto mi era successo. Ora sono totalmente guarita", si legge nel commento con cui la conduttrice ha voluto rassicurare i fan.

Il racconto autentico di Monica Setta: “La vita non è solo momenti belli”

La conduttrice ha spiegato il motivo per cui ha deciso di condividere questa esperienza con il pubblico, sottolineando come spesso sui social si mostrino solo i momenti felici, mentre la vita è fatta anche di difficoltà. “Mi hanno detto che nella condivisione social scelgo solo momenti belli, dando l’impressione di vivere un’esistenza fatta solo di cene, programmi TV o istanti ameni in famiglia. Non è così. Come per tutti, anche nella mia quotidianità ci sono alti e bassi, dolori e piaceri. E stavolta ho scelto di mettermi totalmente a nudo con voi fino in fondo”, ha scritto Monica Setta. Quando rivedremo Monica Setta in televisione?

