Il Mondiale per Club FIFA è la competizione che, dal 2000, mette di fronte le squadre vincitrici dei principali tornei continentali. Un’eredità diretta della Coppa Intercontinentale, che per decenni aveva celebrato la sfida tra Europa e Sudamerica. Con il nuovo format, invece, entrano in gioco anche i campioni di Asia, Africa, Oceania, Nord e Centro America.

Negli anni il torneo ha assunto crescente rilevanza e si appresta a vivere una svolta storica con l’edizione 2025 negli Stati Uniti: 32 squadre, format esteso e grande attenzione mediatica. Ma prima di guardare al futuro, è interessante tornare indietro nel tempo e riscoprire chi ha dominato finora, quali sono state le finali più memorabili e le edizioni entrate nel mito.

L’albo d’oro: chi ha vinto il Mondiale per Club

Dal 2000 ad oggi il Mondiale per Club ha visto un chiaro dominio delle squadre europee. Il Real Madrid guida l’albo d’oro con 5 successi, seguito dal Barcellona a quota 3. Il primo club a vincere fu il Corinthians, nel 2000, mentre il primo trionfo europeo risale al 2007 con il Milan.

Ecco una tabella riepilogativa dei vincitori fino al 2023:

Anno Vincitore Finalista Risultato 2000 Corinthians Vasco da Gama 0-0 (4-3 dcr) 2007 Milan Boca Juniors 4-2 2014 Real Madrid San Lorenzo 2-0 2019 Liverpool Flamengo 1-0 dts 2022 Real Madrid Al Hilal 5-3

Le finali più iconiche della storia

Alcune finali sono entrate nella leggenda, sia per lo spettacolo offerto sia per la portata storica del risultato:

2000: Corinthians – Vasco da Gama : prima finale del torneo, decisa ai rigori davanti a 70mila tifosi a Rio.

: prima finale del torneo, decisa ai rigori davanti a 70mila tifosi a Rio. 2009: Barcellona – Estudiantes : Messi segna di petto il gol decisivo ai supplementari. Inizia l’era Guardiola.

: Messi segna di petto il gol decisivo ai supplementari. Inizia l’era Guardiola. 2019: Liverpool – Flamengo : la prima vittoria dei Reds in questa competizione, dopo anni di rincorsa.

: la prima vittoria dei Reds in questa competizione, dopo anni di rincorsa. 2022: Real Madrid – Al Hilal: finale a sorpresa con otto gol e protagonista Vinícius Jr.

Le edizioni da ricordare

Oltre alle finali, alcune edizioni sono diventate memorabili per dinamiche inaspettate o partecipazioni storiche:

2010 : Il Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) diventa la prima squadra africana a raggiungere la finale.

: Il Mazembe (Repubblica Democratica del Congo) diventa la prima squadra africana a raggiungere la finale. 2016 : Il Kashima Antlers, club giapponese, porta il Real Madrid ai supplementari: solo un hat-trick di Ronaldo salva i blancos.

: Il Kashima Antlers, club giapponese, porta il Real Madrid ai supplementari: solo un hat-trick di Ronaldo salva i blancos. 2020: Il Bayern Monaco chiude una stagione perfetta con il sesto trofeo, completando un sextuple storico.

I record della competizione

Squadra più titolata : Real Madrid (5 vittorie)

: Real Madrid (5 vittorie) Giocatore con più gol : Cristiano Ronaldo (7 reti)

: Cristiano Ronaldo (7 reti) Maggior numero di presenze : Toni Kroos (6 partecipazioni)

: Toni Kroos (6 partecipazioni) Vittoria più larga in finale: Barcellona-Santos 4-0 (2011)

Il futuro: Stati Uniti 2025

Il Mondiale per Club 2025 sarà il primo ad avere un formato simile a una vera e propria Coppa del Mondo, con 32 squadre partecipanti da tutte le confederazioni FIFA. Le aspettative sono altissime: nuovi stadi, un pubblico globale, e la possibilità per club di ogni continente di scrivere un nuovo capitolo di storia.

Tra i grandi nomi già qualificati figurano Real Madrid, Manchester City, Inter, Flamengo, Al Hilal, e Paris Saint-Germain. Un mix di veterani del torneo e nuovi protagonisti, pronti a darsi battaglia per il titolo mondiale.

Il Mondiale per Club rappresenta molto più di un semplice torneo post-stagionale: è il punto di arrivo per i club migliori del pianeta, ma anche una vetrina globale per realtà emergenti. In attesa di scoprire chi trionferà nel 2025, resta il fascino di una competizione che ha già regalato momenti indelebili, consacrato campioni e ribaltato gerarchie.

