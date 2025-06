Home | Il ranking delle squadre più forti del Mondiale per club: chi parte favorito?

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si preannuncia come un evento storico, con 32 squadre provenienti da sei confederazioni che si sfideranno negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Il torneo, che adotta un formato simile a quello della Coppa del Mondo FIFA, vedrà le squadre divise in otto gruppi da quattro, con le prime due di ciascun gruppo che avanzeranno agli ottavi di finale. Con un montepremi complessivo di 1 miliardo di dollari e fino a 125 milioni di dollari per la squadra vincitrice, la competizione promette spettacolo e intensità.

Di seguito, una classifica ragionata delle squadre più forti del torneo, basata su rosa, palmarès recente, forma attuale e guida tecnica.

1. Manchester City (Inghilterra)

I campioni della UEFA Champions League 2022-2023 si presentano come i principali favoriti. Guidati da Pep Guardiola, i Citizens vantano una rosa profonda e di grande qualità, con giocatori come Erling Haaland, Kevin De Bruyne e Phil Foden. Il loro stile di gioco basato sul possesso palla e sulla pressione alta li rende una squadra temibile per qualsiasi avversario.

2. Real Madrid (Spagna)

Con la vittoria della Champions League 2023-2024, il Real Madrid arriva al torneo con grande fiducia. La squadra, ora allenata da Xabi Alonso, può contare su stelle come Kylian Mbappé, Vinícius Jr. e Jude Bellingham. La loro esperienza e mentalità vincente li rendono una delle squadre da battere.

3. Bayern Monaco (Germania)

Il Bayern Monaco, con la sua tradizione vincente e una rosa di alto livello, è sempre una minaccia nei tornei internazionali. Con giocatori del calibro di Harry Kane e Joshua Kimmich, e una solida organizzazione tattica, i bavaresi puntano a raggiungere le fasi finali del torneo.

Paris Saint-Germain (Francia)

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la sua prima UEFA Champions League nel 2025, battendo l’Inter con un netto 5-0 nella finale disputata all’Allianz Arena di Monaco. Sotto la guida di Luis Enrique, la squadra ha mostrato una coesione e un’efficacia tattica notevoli, con prestazioni eccezionali da parte di giovani talenti come Désiré Doué, autore di due gol e un assist, e Khvicha Kvaratskhelia. Questo trionfo segna una svolta per il club, che ha raggiunto il successo europeo senza le sue precedenti stelle come Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar, evidenziando una nuova era basata su un collettivo solido e ben orchestrato.

5. Flamengo (Brasile)

Campioni della Copa Libertadores 2022, il Flamengo rappresenta una delle principali forze del calcio sudamericano. Con un mix di esperienza e talento, la squadra brasiliana punta a sorprendere anche a livello mondiale.

Inter (Italia)

L’Inter ha raggiunto la finale di Champions League nel 2025, ma è stata sconfitta dal Paris Saint-Germain con un pesante 5-0. Dopo quattro anni e diversi trofei nazionali, Simone Inzaghi ha lasciato la guida tecnica del club. Al suo posto è stato nominato Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e protagonista del Triplete 2010, che approda alla panchina della prima squadra dopo le esperienze con la Primavera e con il Parma. Nonostante la delusione europea, la rosa dell’Inter rimane tra le più competitive, con giocatori di spicco come Lautaro Martínez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, e si prepara al Mondiale per Club 2025 con l’obiettivo di riscattarsi e lasciare il segno a livello internazionale.

7. Chelsea (Inghilterra)

I vincitori della Champions League 2020-2021 si presentano con una rosa rinnovata e ambiziosa. Sotto la guida di Enzo Maresca, i Blues cercano di ritrovare la gloria internazionale.

8. Palmeiras (Brasile)

Il Palmeiras, con la sua recente vittoria nella Copa Libertadores 2021, è una delle squadre più costanti del Sud America. La loro esperienza e coesione di squadra li rendono un avversario temibile.

9. Juventus (Italia)

Dopo alcune stagioni difficili, la Juventus torna a competere a livello internazionale. Con Igor Tudor in panchina e una rosa che combina esperienza e gioventù, i bianconeri puntano a fare bene nel torneo.

10. Inter Miami (Stati Uniti)

La squadra americana, con Lionel Messi in campo e Javier Mascherano in panchina, rappresenta una delle principali attrazioni del torneo. Nonostante un livello complessivo inferiore rispetto alle big europee, il fattore campo e l’entusiasmo del pubblico possono giocare a loro favore.

Leggi anche