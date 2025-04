Con l’estate alle porte, il calciomercato 2025 si prepara a entrare nel vivo, e come ogni anno, gli occhi di tifosi e addetti ai lavori sono puntati sui profili più interessanti. Non solo grandi nomi, ma soprattutto nuovi talenti pronte a esplodere. Le società europee, sempre più attente ai potenziale da valorizzare, sono pronte a scommettere su giovani calciatori che potrebbero diventare le stelle di domani. Scovare il campione del futuro è infatti diventata una vera e propria necessità di mercato. Andiamo allora alla scoperta delle promesse del calcio mondiale, giocatori con un talento cristallino e la possibilità di esplodere proprio in questa finestra di mercato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Estevao

Estevao è il nuovo fenomeno del calcio brasiliano, un talento cristallino che il Chelsea si è assicurato per una cifra complessiva che potrebbe toccare i 60 milioni di euro. Il suo trasferimento – dunque – è già deciso, ma in estate sarà comunque uno dei nomi più chiacchierati. Classe 2006, ha appena compiuto 18 anni e ha già lasciato un segno profondo nel calcio sudamericano: 13 gol e 9 assist con il Palmeiras, numeri che gli sono valsi i premi di Giocatore Rivelazione e Miglior Attaccante del campionato.

Conosciuto come “Messinho” fin dai tempi del Cruzeiro, Estevao unisce esplosività, visione di gioco e finalizzazione letale, rendendosi protagonista anche nei calci piazzati. Il paragone con Neymar è inevitabile, ma c’è chi, come Ronaldo, lo accosta a Lamine Yamal, sottolineandone la precoce maturità e il potenziale internazionale. L’impatto che potrà avere al fianco di Cole Palmer nella squadra di Enzo Maresca promette scintille, in un Chelsea che punta a ricostruire attorno a giovani di grande talento. Estevao rappresenta una nuova speranza per un Brasile in cerca d’identità, forse più completo di Endrick, e pronto a stupire anche con la maglia verdeoro.

(Foto di Daniel Apuy/Getty Images)

Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi sta rapidamente scalando le gerarchie del calcio francese, imponendosi come una delle promesse più brillanti della sua generazione. Nato a Senlis e cresciuto calcisticamente all’AFC Creil, è approdato al Lille a soli 13 anni, per poi esordire in Ligue 1 a 16 anni e 20 giorni, stabilendo un record per il XXI secolo. Ma è stato il debutto in Champions League, nel giorno del suo 17° compleanno contro il Real Madrid, a consacrarlo: impeccabile nel contenere campioni come Bellingham e Tchouameni.

Dotato di visione di gioco, intelligenza tattica e maturità impressionante, Bouaddi si distingue anche fuori dal campo: ha superato gli esami in anticipo, vinto un concorso di eloquenza all’Eliseo e avviato una laurea in matematica. Con già 17 presenze stagionali e una convocazione anticipata nell’U21, il centrocampista del Lille sembra destinato a un futuro luminoso, ricordando per precocità e talento Warren Zaire-Emery. In estate le sirene di mercato suoneranno anche per lui: il Manchester United di Amorim gli ha già puntato gli occhi addosso.

(Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Geovany Quenda

Geovany Quenda è il nome nuovo che sta facendo brillare gli occhi ai tifosi dello Sporting CP. A soli 17 anni, si è ritagliato un ruolo da protagonista in una squadra reduce dalla vittoria del campionato, un’impresa rara per un giocatore della sua età. Esterno destro velocissimo e dotato di grande tecnica, ha esordito sorprendentemente da titolare nella Supercoppa contro il Porto, complice l’assenza di Nuno Santos e Matheus Reis. Nonostante lo spostamento di Geny Catamo, Quenda ha risposto presente, dimostrando maturità e duttilità.

In stagione ha già messo a referto due gol e un assist, oltre ad aver partecipato a tutte le 24 partite, mostrando anche crescita in fase difensiva. Il suo assist contro il Manchester City in Champions ha evidenziato la sua visione di gioco e l’intelligenza nei passaggi. Con una media di 1,41 passaggi chiave a partita e un rating Sofascore di 7,11, sta affinando il suo impatto offensivo. Già convocato due volte da Roberto Martinez in nazionale, il debutto sembra solo questione di tempo. Sulle orme di leggende come Figo e Cristiano Ronaldo, Quenda promette di essere la prossima gemma dello Sporting. Il suo futuro, nel frattempo, è già deciso. Si trasferirà al Chelsea per 41 milioni di sterline, ma solo a partire dal 2026. Una condizione particolare, che ha permesso al club londinese di battere la concorrenza agguerrita di Manchester United, Bayern Monaco e altre potenze europee.

(Foto di Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Nico Paz

Nico Paz è il nome che sta infiammando il calcio europeo. A soli 20 anni, il talentuoso argentino ha conquistato la Serie A con il Como, lasciando il Real Madrid per cercare spazio e ritrovandosi protagonista assoluto, con 6 gol e 7 assist nella stagione d’esordio. Nato a Tenerife ma legato all’Albiceleste, ha già esordito in nazionale assistendo nientemeno che Lionel Messi, in un debutto da sogno.

Elegante, mancino e intelligente nei movimenti, Paz ha attirato le attenzioni di big come Inter e Barcellona, pur restando grato al Como, dove potrebbe restare ancora un anno. Il Real Madrid però osserva da vicino, forte di una clausola di riacquisto da 9 milioni. E mentre i tifosi sognano, lui confessa il desiderio di giocare un giorno con Lamine Yamal, stella del Barça. Ma con papà ex giocatore e amico di Zanetti, anche l’Inter resta una pista calda.

Dean Huijsen

Dean Huijsen è senza dubbio uno dei talenti più intriganti del panorama calcistico europeo. A soli 20 anni, il difensore centrale ha già collezionato presenze in Serie A con Juventus e Roma, e si sta affermando in Premier League con il Bournemouth, dove è diventato un pilastro per il tecnico Andoni Iraola. Alto 1,95 m, Huijsen rappresenta una minaccia costante sui calci piazzati – come dimostrano i gol contro Tottenham e Manchester United – e vanta una media voto di 7,3 secondo Flashscore.

Nato nei Paesi Bassi ma cresciuto in Spagna, ha scelto di rappresentare le Furie Rosse a livello Under 21, e potrebbe presto ricevere la chiamata di Luis de la Fuente. Con una clausola di 50 milioni di sterline, è corteggiato da mezza Europa: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco sono solo alcuni dei club interessati. Tuttavia, Huijsen mantiene i piedi per terra: “Mi concentro solo sul mio calcio“, ha detto. E mentre il suo futuro è ancora incerto, il suo presente brilla già di luce propria.

(Foto di Jonathan Moscrop/Getty Images)

Ben Seghir

Eliesse Ben Seghir sta rapidamente scalando le gerarchie del calcio francese, imponendosi come uno dei talenti più promettenti emersi dall’illustre vivaio dell’AS Monaco. Il trequartista marocchino, classe 2005, sta vivendo una stagione da protagonista in Ligue 1 grazie a prestazioni mature, condite da 9 gol e 4 assist in 40 presenze complessive. Dotato di una visione di gioco raffinata, dribbling fluido e una sorprendente compostezza negli ultimi metri, Ben Seghir rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

Capace di agire sia al centro che sugli esterni, il suo profilo tattico è tra i più versatili del campionato. Le sue capacità di creare occasioni e combinare con i compagni lo rendono già oggi una risorsa chiave per il Monaco. Non a caso, ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui l’Olympique de Marseille, a cui non ha chiuso le porte in una recente intervista. Con un contratto fino al 2027, il futuro di Ben Seghir resta incerto, ma il suo talento è ormai sotto i riflettori d’Europa.

(Foto di Gualter Fatia/Getty Images)

Abdukhodir Khusanov

Abdukodir Khusanov, giovane talento uzbeko e colosso difensivo ex RC Lens, sta vivendo una stagione altalenante dopo il trasferimento al Manchester City nel gennaio 2025 per 40 milioni di euro. Nonostante un inizio promettente e i complimenti pubblici di Pep Guardiola, il 21enne ha collezionato solo nove presenze e da fine marzo è sparito dai radar del tecnico catalano. I suoi numeri con il Lens (4,31 respinte, 1,81 intercetti e 4,19 duelli vinti a partita) testimoniavano un talento in ascesa, ma l’impatto nella Premier League si è rivelato più complicato del previsto.

Ora, Khusanov si dice scontento della sua situazione e ha chiesto al suo agente di cercare nuove opportunità. Il Manchester City, alle prese con una stagione deludente e fuori dalla Champions, sarebbe pronto a cederlo per recuperare l’investimento. Tra i club interessati spicca il Barcellona, che valuta l’uzbeko come alternativa a Jonathan Tah. Per Khusanov potrebbe presto aprirsi un nuovo capitolo.

(Foto di James Gill – Danehouse/Getty Images)

Leggi anche: