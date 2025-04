La stagione di Serie A si avvicina alle battute finali e la lotta per un posto in Champions League si fa sempre più avvincente. Se la vetta della classifica è ormai un affare riservato a due squadre, la bagarre per le restanti posizioni valide per l’Europa che conta è più accesa che mai. Tra sogni, calcoli e scontri diretti ancora da disputare, diverse squadre restano in corsa, pronte a giocarsi tutto nelle ultime giornate. Alcune formazioni partivano favorite a inizio stagione, altre invece sono emerse strada facendo rivelandosi autentiche sorprese. Ogni punto può fare la differenza, e gli ultimi turni si preannunciano infuocati. Andiamo ad analizzare situazione attuale, le prospettive delle contendenti e le sfide decisive che potrebbero cambiare il destino europeo di molte squadre. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Solo quattro posti

La sconfitta ai rigori della Lazio contro il Bodo/Glimt sancisce non solo l’eliminazione dei biancocelesti dall’Europa League, ma anche la fine definitiva delle speranze italiane di ottenere cinque posti in Champions League per la prossima stagione. Il ranking UEFA aggiornato, pubblicato questa mattina, conferma che saranno Inghilterra e Spagna a beneficiare di un posto aggiuntivo nella massima competizione europea per club. Gli inglesi, forti di quattro squadre ancora in corsa su sette nelle tre coppe europee, guidano la classifica stagionale con 26.821 punti. Alle loro spalle la Spagna, che mantiene tre club su sette in competizione e un coefficiente di 23.250. L’Italia, invece, si ferma a quota 21.187, con soltanto due squadre su otto ancora in corsa: l’Inter in Champions League e la Fiorentina in Conference League.

Anche un eventuale doppio trionfo nerazzurro e viola non basterebbe a colmare il gap con la Spagna. Resta dunque il rammarico per un’annata europea che si è trasformata in una vera e propria occasione sprecata per il calcio italiano. Le eliminazioni premature di Juventus, Milan e Atalanta bruciano particolarmente, soprattutto per il valore tutt’altro che irresistibile degli avversari: Psv, Feyenoord e Bruges sono poi usciti malamente nei turni successivi, confermando i limiti evidenti già mostrati nei confronti con le italiane. A pesare, oltre alla discontinuità tecnica, è sembrata anche una scarsa cattiveria agonistica nei momenti decisivi. In un contesto in cui ogni punto europeo conta, l’Italia paga a caro prezzo l’ennesima flessione, vedendo sfumare un’opportunità preziosa proprio quando il nuovo format della Champions avrebbe potuto rappresentare una svolta.

Corsa Champions: chi può sperare?

Il verdetto del ranking UEFA ha cambiato radicalmente gli scenari nella corsa alla prossima Champions League per le squadre italiane. La speranza di ottenere un quinto slot utile per qualificarsi alla massima competizione continentale è tramontata, rendendo ancora più feroce la battaglia per le prime quattro posizioni della classifica di Serie A. Con Inter e Napoli già saldamente nelle prime due piazze, restano solo due posti disponibili e una lunga lista di pretendenti a contenderseli.

Tra queste, Juventus e Atalanta sembrano in vantaggio, ma il calendario fitto di scontri diretti e la variabilità delle prestazioni rendono tutto ancora aperto. I bianconeri, che hanno attraversato un periodo altalenante, devono affrontare Parma e Monza prima del crocevia stagionale rappresentato dalla sfida in casa del Bologna a inizio maggio, vero spartiacque per le ambizioni europee. I rossoblù, autentica rivelazione del campionato, sono determinati a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di un traguardo storico. Nel frattempo, la Roma e la Lazio restano in scia, cercando di approfittare di ogni passo falso altrui per rientrare nella corsa.

https://sport.it/milan-allegri-verso-il-ritorno-quote-e-statistiche/Anche la Fiorentina, nonostante alcune battute d’arresto, alimenta i sogni dei propri tifosi, sperando in un calo dell’Atalanta, squadra tanto brillante quanto incostante. Il Milan, invece, appare più staccato, con un distacco troppo ampio per sperare realisticamente nella rimonta, ma nel calcio nulla è impossibile, soprattutto in un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Le prossime sei giornate promettono emozioni, colpi di scena e ribaltamenti di fronte: ogni punto peserà come oro e ogni scontro diretto sarà quasi una finale. La lotta Champions è entrata nel vivo, e nulla è ancora scritto.

Calendari a confronto

La volata finale per la Champions League si preannuncia entusiasmante e il calendario potrebbe fare la differenza. Il Bologna dovrà affrontare sei partite insidiose: inizierà con il big match casalingo contro l’Inter, poi sarà ospite dell’Udinese, seguiranno lo scontro diretto cruciale con la Juventus e altre due trasferte ad alta tensione contro Milan e Fiorentina, prima di chiudere con la sfida casalinga contro il Genoa.

La Juventus ha un cammino altrettanto complesso: dopo Parma e Monza, affronterà il già citato scontro diretto a Bologna, poi giocherà contro Lazio all’Olimpico, ospiterà l’Udinese e chiuderà sul campo del Venezia, squadra ostica in casa e in piena lotta per la salvezza. La Lazio, invece, ha un calendario sulla carta abbordabile: inizierà a Genova contro il Grifone, poi sfiderà Parma e Empoli, prima della super sfida con la Juventus e delle ultime due giornate contro Inter e Lecce, entrambe all’Olimpico.

Anche la Roma è attesa da un finale di fuoco: inizierà contro il Verona, poi il doppio impegno durissimo con Inter e Fiorentina, seguirà lo scontro diretto con l’Atalanta, prima delle ultime due giornate contro Milan e Torino. Infine, la Fiorentina ha un percorso tutto da decifrare: inizierà in Sardegna contro il Cagliari, poi ospiterà l’Empoli e la Roma in due derby dell’Appennino, prima di affrontare Venezia, Bologna e Udinese. Una cosa è certa: con così tanti confronti incrociati, la classifica potrà subire stravolgimenti fino all’ultima giornata.

