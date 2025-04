Serie A, la corsa Champions entra nel vivo: due favorite, ma il Milan torna a sperare nell’Europa che conta

Il campionato è un treno in corsa che non aspetta nessuno. Mentre l’Inter e il Napoli sono impegnate in un’appassionante corsa scudetto, dietro è bagarre vera. Sei giornate alla fine, due posti disponibili, sette pretendenti — o forse sei e mezzo — che si contendono l’ingresso nell’élite del calcio continentale.

L’Atalanta si rialza dopo tre sconfitte e lo fa nel momento più delicato, battendo il Bologna nello scontro diretto. Tre punti che valgono oro e che riportano la Dea al terzo posto in classifica, a quota 61, con gli emiliani ora distanti quattro lunghezze. Il calendario è amico dei bergamaschi, con una sola montagna da scalare: la trasferta di Pasqua a San Siro contro il Milan. Un successo potrebbe mettere al sicuro il passaporto per la Champions.

Chi risorge dalle ceneri è anche la Juventus, rinvigorita dalla cura Tudor. Il tecnico croato ha restituito grinta e compattezza a una squadra che sembrava persa e ora, con 7 punti in tre partite, ha messo la freccia per il quarto posto. Ma il destino bianconero si gioca tutto nel cuore di maggio, quando dovrà vedersela in trasferta contro Bologna e Lazio, due concorrenti dirette.

Il Bologna di Italiano, invece, si ferma sul più bello. La sconfitta a Bergamo interrompe una striscia positiva fatta di sei vittorie e un pareggio, ma soprattutto complica una rincorsa resa già ardua da un calendario da vertigini: Inter, Roma, Juve, Napoli e Fiorentina attendono gli emiliani al varco, con in mezzo una semifinale di Coppa Italia che può regalare un’importantissima finale ma anche svuotare il serbatoio mentale e fisico.

Frena anche la Lazio, che nel derby si ferma a un pari che sa di occasione persa. I biancocelesti sono ora a tre punti dal quarto posto, ma le prossime settimane non saranno semplici: tra le avversarie figurano proprio Juventus e Inter, in due delle ultime tre giornate. Servirà un miracolo, o qualcosa di molto simile.

Poi c’è la Roma di Ranieri. I giallorossi, a 54 punti, sono ora a cinque lunghezze dalla zona Champions. La sfida con l’Hellas è l’unico appuntamento sulla carta più agevole prima di un tour de force tremendo: Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan, in rapida successione, poi il Torino a chiudere. Un’agenda da Champions, ma con la necessità di vincere quasi sempre per avere speranze.

Scivola anche la Fiorentina, inchiodata a quota 53 dal pari col Parma. La squadra di Palladino è la prima delle escluse dalla corsa alle coppe, appesantita da una Conference League che drena energie e concentrazione. Tra lotta salvezza e scontri diretti, il cammino della Viola è tutt’altro che agevole.

Infine, un segnale da Udine. Il Milan ritrova orgoglio e reti, con un 4-0 che restituisce la dignità smarrita. La classifica resta impietosa: otto punti dalla zona Champions, cinque dall’Europa League. I rossoneri devono fare la corsa su se stessi e sperare negli inciampi altrui. Il prossimo match contro l’Atalanta è più di una partita: è una frontiera.

Ma, a dirla tutta, la via più breve per una coppa europea sembra passare per la Coppa Italia, dove il Diavolo dovrà fare i conti con un’Inter distratta da altri traguardi e poi, nel caso, con la vincente tra Bologna ed Empoli. La corsa Champions è un romanzo aperto, che si deciderà negli scontri diretti. E chi sbaglia adesso, resta giù dal treno.

