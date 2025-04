Home | La Dea risorge in casa contro il Bologna e resta in corsa per la Champions: Retegui torna al gol

Atalanta-Bologna 2-0, una vittoria fondamentale per la Dea, tanto sul piano della classifica quanto su quello psicologico: interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive e rilancia con forza le proprie ambizioni in chiave Champions League. Il primo successo del 2025 per la squadra di Gasperini arriva nel momento più delicato della stagione, e rilancia i bergamaschi proprio alla vigilia dello scontro diretto contro il Milan.

Per la squadra di Vincenzo Italiano, invece, una serata amara: prestazione opaca e passo falso che ora rischia di pesare nella volata europea.

Avvio travolgente: Retegui-Pasalic show

Serviva una reazione immediata dopo le ultime uscite deludenti, e la risposta dell’Atalanta è arrivata subito. Bastano appena tre minuti per sbloccare il match con un’azione corale perfetta: Pasalic inventa per Bellanova, cross basso e preciso per Retegui, che anticipa tutti e firma l’1-0.

La superiorità nerazzurra viene confermata poco dopo da un’altra combinazione tra i protagonisti del match: Retegui lotta fisicamente con Lucumì, resiste e serve un assist perfetto per il piattone vincente ancora di Pasalic, che trova così il raddoppio. Il Bologna prova a reagire con Ndoye, ma la sua girata viene neutralizzata da uno straordinario Carnesecchi, impeccabile per tutta la gara.

Gestione lucida nella ripresa

Nella seconda frazione, il Bologna prova a cambiare marcia con tre sostituzioni. L’ingresso di Dominguez, al posto di uno spento Orsolini, produce la miglior occasione degli emiliani: un tiro ravvicinato che costringe Carnesecchi a un altro intervento decisivo.

L’Atalanta, però, non si disunisce e gestisce con ordine e compattezza, senza concedere spazi. Il risultato resta fermo sul 2-0 fino al triplice fischio: un punteggio che certifica la rinascita della Dea, che ora può guardare con più fiducia al proseguimento della stagione.

Con questa vittoria, l’Atalanta sale a 18 successi in campionato, scavalca proprio il Bologna e si rilancia pienamente nella lotta per i posti Champions. La corsa è più aperta che mai.

