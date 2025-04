Milan: Allegri verso il ritorno, quote e statistiche

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan sembra sempre più vicino. Dopo una stagione di alti e bassi, la dirigenza rossonera è impegnata nella ricerca di un allenatore che possa riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le quote dei bookmaker, che vedono Allegri come favorito, confermano questa tendenza, rendendo il suo ritorno uno degli argomenti più discussi tra tifosi e addetti ai lavori.

Allegri in pole position secondo i bookmaker

Il tecnico livornese, già artefice dello Scudetto 2011 con il Milan, è considerato il candidato ideale per la panchina rossonera. I bookmaker offrono il suo ritorno a una quota di 1,75, un chiaro segno di fiducia nei suoi confronti. Questa valutazione è scesa notevolmente rispetto alla settimana precedente, quando la quota era fissata a 5. Le alternative al tecnico toscano includono profili di rilievo come Cesc Fabregas, quotato a 4,50, e altri allenatori del calibro di Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi, Antonio Conte e Maurizio Sarri, tutti quotati a 7,50.

La posizione di Sérgio Conceição, attuale allenatore del Milan, appare sempre più instabile nonostante il recente successo contro il Lecce. Con la squadra al nono posto in Serie A e un distacco di otto punti dalla zona Champions League, la partita di semifinale di Coppa Italia contro l’Inter potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro. La qualificazione alla massima competizione europea è attualmente offerta a 17 volte la posta, un chiaro indicatore delle difficoltà incontrate questa stagione.

Il ritorno di Allegri sarebbe salutato come un nuovo inizio per il Milan. La sua esperienza e la conoscenza dell’ambiente milanista fanno di lui la scelta ideale per rilanciare le ambizioni del club. La dirigenza, orientata verso un allenatore italiano ed esperto, vede in Allegri la possibilità di inaugurare un ciclo vincente fondato su solidità tattica e competenza.

Le quote dei bookmaker e le indiscrezioni di mercato dipingono Massimiliano Allegri come il favorito indiscusso per guidare il Milan nella stagione 2025/26. Con una dirigenza pronta a prendere decisioni cruciali per il futuro del club, il ritorno del tecnico livornese potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa dai tifosi.