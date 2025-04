La corsa alla Scarpa d’Oro 2025 entra nel vivo e, come ogni anno, il duello tra i migliori bomber d’Europa si fa sempre più appassionante. I grandi attaccanti del continente stanno scrivendo una nuova pagina della stagione, cercando di lasciare il segno non solo con le loro squadre ma anche a livello individuale. La classifica, aggiornata di giornata in giornata, riflette un equilibrio sottile tra continuità realizzativa, forza del campionato e talento puro. Alcuni nomi sono ormai habitué della top 10, altri rappresentano vere e proprie sorprese che stanno attirando l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Ma chi ha davvero più chance di alzare il trofeo a fine stagione? Andiamo a vedere la classifica aggiornata, valutiamo i candidati principali e cerchiamo di capire quali fattori potranno fare la differenza nel rush finale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by MB Media/Getty Images)



La classifica

La corsa alla Scarpa d’Oro 2025 si infiamma giornata dopo giornata, e tra i protagonisti più sorprendenti spicca Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta, con 23 gol realizzati in Serie A – uno dei cinque campionati top del ranking UEFA – ha raggiunto quota 46 punti, portandosi in terza posizione assoluta a pari merito con Harry Kane del Bayern Monaco. Davanti a lui, però, la concorrenza è di altissimo livello: Robert Lewandowski, con 25 reti nella Liga spagnola, totalizza 50 punti, mentre Mohamed Salah, autentico mattatore con il Liverpool, guida la classifica con 27 gol e ben 54 punti.

L’egiziano sembra difficile da raggiungere, ma la stagione è ancora lunga. A un soffio dal podio troviamo Viktor Gyökeres dello Sporting CP, autore di 31 reti ma penalizzato dal coefficiente 1,5 del campionato portoghese, che lo tiene fermo a 45 punti. Seguono Mbappé con 44 punti e un terzetto composto da Marmoush, Haaland e Dembelé con 42 punti, tutti in forza a club dei top 5 campionati. Chiude la top ten Alexander Isak con 40 punti. Retegui, dunque, si trova in piena corsa, e se riuscirà a mantenere questa media realizzativa potrebbe ambire seriamente al podio finale, magari approfittando di qualche battuta d’arresto da parte dei suoi diretti rivali.

I favoriti

Contro ogni previsione, Mohamed Salah sta vivendo una delle stagioni più straordinarie della sua carriera. Le voci insistenti su un possibile addio a fine stagione avevano fatto presagire un calo di rendimento, ma l’egiziano ha risposto sul campo, trasformandosi nel vero trascinatore del Liverpool sia in Premier League che in Europa. Con 27 gol messi a segno in campionato e ben 17 assist, Salah non solo guida la classifica marcatori ma si conferma un giocatore totale, capace di risolvere le partite con giocate decisive e di mettere sempre al servizio della squadra il proprio talento.

Dietro di lui, l’inossidabile Robert Lewandowski continua a stupire: a 36 anni, il centravanti polacco del Barcellona ha realizzato 25 gol in Liga e viene da una doppietta magistrale contro il Borussia Dortmund in Champions League. La sua forma smagliante alimenta il sogno Triplete dei blaugrana. Appena sotto, Viktor Gyokeres si fa notare con i suoi 31 gol in campionato, bottino che però paga il prezzo di un coefficiente più basso legato al campionato portoghese. Lo svedese resta comunque un talento cristallino, pronto a esplodere definitivamente a livello internazionale.

Tra i protagonisti non può mancare Kylian Mbappé: superati gli inciampi iniziali, il nuovo numero 9 del Real Madrid è salito a quota 22 reti, dimostrando di poter ancora dire la sua nella corsa alla Scarpa d’Oro. Servirà uno sprint finale importante, ma il francese ha tutte le carte in regola per chiudere in crescendo.

Subito dopo troviamo un pizzico d’Italia: Mateo Retegui, con 22 gol, è l’unico italiano in top 10 e rappresenta l’orgoglio della Serie A. Il suo rendimento con il Genoa ha acceso i riflettori su di lui, mentre altri azzurri come Moise Kean, solo quindicesimo, e Marcus Thuram, fuori dalla top 20, faticano a imporsi nella classifica marcatori europea. Questo scenario testimonia non tanto un deficit offensivo, quanto piuttosto l’alta competitività e solidità delle difese italiane, che rendono più complicata la vita ai bomber di casa nostra. Con Salah inarrestabile, Lewandowski eterno e le giovani stelle in rampa di lancio, la corsa alla Scarpa d’Oro 2024/2025 si preannuncia emozionante e combattuta fino all’ultima giornata.

