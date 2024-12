Home | Antoine Griezmann: la classe francese e il fiuto per il gol

Antoine Griezmann si è fatto conoscere debuttando per la Real Sociedad in prima squadra nel 2009, contribuendo alla promozione dei baschi in Liga e diventando rapidamente un giocatore chiave. Le sue prestazioni hanno attirato fin da subito attenzioni, e il suo nome ha cominciato ben presto a circolare tra gli osservatori delle big europee. Ma ripercorriamo insieme la sua straordinaria carriera.

I colchoneros

Il vero salto di qualità arriva nel 2014, quando Griezmann viene acquistato dall’Atlético Madrid. Alla corte di Diego Simeone, l’attaccante francese si trasforma in uno dei migliori giocatori al mondo. Se con la Real Sociedad aveva già mostrato le sue doti offensive, con i Colchoneros diventa un calciatore completo, capace di sacrificarsi per la squadra e di adattarsi a diversi ruoli in attacco.

Nella sua prima stagione, Griezmann si afferma subito come capocannoniere del club, segnando gol decisivi sia in campionato che nelle competizioni europee. Il suo dinamismo, unito a un’eccezionale capacità di finalizzazione, lo rendono una pedina indispensabile nel sistema di Simeone. Con l’Atlético, Griezmann raggiunge l’apice della sua carriera, guidando la squadra alla vittoria in Europa League nel 2018 e contribuendo con una doppietta nella finale contro il Marsiglia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

VALLADOLID, SPAIN – NOVEMBER 30: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid in action during the LaLiga match between Real Valladolid CF and Atletico de Madrid at Jose Zorrilla on November 30, 2024 in Valladolid, Spain. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

La sua fedeltà al club madrileno lo rende ben presto un idolo dei tifosi. Nonostante le offerte da club più ricchi, Griezmann infatti rimane fedele all’Atlético per diversi anni, incarnando lo spirito combattivo e resiliente che caratterizza la filosofia di Simeone. Sotto la guida del tecnico argentino, affina ulteriormente la sua intelligenza tattica e la capacità di essere decisivo nei momenti chiave.

L’avventura al Barcellona

Nel 2019, dopo un lungo tira e molla, Griezmann si trasferisce al Barcellona per una cifra astronomica. L’approdo al Camp Nou rappresenta una nuova sfida: dimostrare di poter brillare anche in un contesto diverso da quello dell’Atlético. Tuttavia, l’esperienza in blaugrana si rivela più complicata del previsto.

Al Barcellona, Griezmann deve confrontarsi con la presenza ingombrante di Lionel Messi e con un sistema di gioco che non sembra valorizzare al meglio le sue caratteristiche. Nonostante alcune prestazioni convincenti e gol di pregevole fattura, il francese fatica a trovare una continuità di rendimento. Inoltre, il periodo coincide con una fase di transizione per il club catalano, alle prese con problemi societari e risultati altalenanti. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nonostante tutto, Griezmann riesce a lasciare il segno, contribuendo con gol importanti e mostrando grande professionalità anche nei momenti difficili. Tuttavia, dopo due stagioni, il suo rapporto con il Barcellona si conclude con un ritorno all’Atlético Madrid, dove ritrova immediatamente la sua dimensione ideale.

Le vittorie con la Francia

Con la maglia della nazionale francese, Griezmann ha vissuto alcuni dei momenti più memorabili della sua carriera. Già protagonista agli Europei del 2016, dove fu capocannoniere del torneo e trascinò la Francia fino alla finale, il suo apice con i Bleus arriva nel 2018, con la vittoria della Coppa del Mondo in Russia.

In quella competizione, Griezmann è stato sicuramente uno dei leader indiscussi della squadra allenata da Didier Deschamps. Giocando da trequartista, si rivela fondamentale sia in fase offensiva che difensiva, mettendo a segno gol decisivi e servendo assist impeccabili. Nella finale contro la Croazia, segna su rigore e partecipa attivamente alla costruzione di altre due reti, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Griezmann è anche noto per la sua capacità di fare gruppo, diventando un punto di riferimento per i compagni sia dentro che fuori dal campo. La sua dedizione alla causa della nazionale lo ha reso uno dei giocatori più amati dai tifosi francesi, un simbolo di sacrificio e talento.

Il rapporto con Simeone

Il legame tra Antoine Griezmann e Diego Simeone è stato uno degli aspetti più affascinanti della carriera del francese. Sotto la guida del tecnico argentino, Griezmann ha raggiunto la piena maturità calcistica, trasformandosi in un giocatore completo. Simeone ha saputo valorizzare al meglio le sue qualità, costruendo attorno a lui una squadra capace di competere ai massimi livelli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

VALLADOLID, SPAIN – NOVEMBER 30: Antoine Griezmann of Atletico de Madrid in action during warmup prior to the LaLiga match between Real Valladolid CF and Atletico de Madrid at Jose Zorrilla on November 30, 2024 in Valladolid, Spain. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

Il rapporto tra i due va oltre il semplice aspetto professionale. Simeone ha sempre manifestato una grande fiducia nei confronti di Griezmann, considerandolo uno dei suoi uomini di punta.

Il ritorno all’Atlético nel 2021 ha ulteriormente rafforzato questo legame. Nonostante le difficoltà iniziali, Griezmann ha saputo ritrovare la sua forma migliore, confermandosi ancora una volta come uno dei pilastri della squadra di Simeone.

