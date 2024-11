Nato in Uruguay, Giménez si è fatto conoscere come uno dei cardini della difesa dell’Atlético Madrid, club con il quale ha conquistato titoli e si è distinto sia in campionato che in competizioni europee. Giménez è anche un punto fermo della Nazionale uruguaiana, contribuendo con la sua esperienza e leadership. Di seguito, approfondiremo la carriera, le caratteristiche tecniche, e il ruolo di Giménez.

Infanzia e primi passi

José María Giménez, nato il 20 gennaio 1995 a Toledo, in Uruguay, ha trascorso la sua infanzia in un paese noto per la passione calcistica e per aver prodotto alcuni dei difensori più solidi del mondo. Giménez ha mosso i primi passi nelle giovanili di un club locale fino a quando il suo talento non è stato notato dal Danubio, uno dei club storici dell’Uruguay. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jose Gimenez of Atletico de Madrid greets the fans during the La Liga EA Sports 2024/25 football match between Atletico de Madrid and UD Las Palmas at Estadio Riyadh Air Metropolitano in Madrid, Spain, on November 3, 2024. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images)

Qui ha completato la sua formazione, affinando le sue capacità difensive e perfezionando il suo gioco. All’età di 18 anni, le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione di club europei e, in particolare, dell’Atlético Madrid, che ha deciso di investire su di lui vedendo in Giménez un giovane talento che poteva adattarsi al sistema difensivo della squadra.

Il rapporto con Simeone

Il trasferimento di Giménez all’Atlético Madrid nel 2013 ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. Arrivato alla corte di Diego Simeone, uno degli allenatori più esigenti e tatticamente orientati d’Europa, l’ex Danubio si è trovato di fronte a una nuova sfida: quella di adattarsi al calcio europeo e dimostrare il suo valore in un club che aveva appena vinto la Liga e raggiunto la finale di Champions League.

Nelle sue prime stagioni, ha avuto l’opportunità di lavorare e imparare da giocatori di alto livello come Diego Godín, con cui ha formato una delle coppie difensive più solide della Liga spagnola. Questa partnership tra i due uruguaiani ha garantito solidità alla retroguardia dell’Atlético, e Giménez ha saputo cogliere l’opportunità per sviluppare il suo gioco. In particolare, Godín ha rappresentato una guida e un mentore per Giménez, insegnandogli come adattarsi al gioco fisico e tattico della Liga. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel corso delle stagioni, Giménez si è affermato come titolare indiscusso nell’Atlético Madrid, contribuendo a successi come la conquista della Liga nel 2020-2021. Ha saputo dimostrare la propria tenacia e la sua capacità di leggere il gioco, divenendo uno dei pilastri della difesa della squadra di Simeone, famosa per la sua resistenza e la capacità di chiudere le partite anche contro avversari di livello mondiale. Complessivamente l’uruguayano ha collezionato più di 300 presenze con gli spagnoli, 13 reti e 11 assist. Non tantissimi i cartellini, compresi ben 81 gialli, ma un solo rosso. L’Atlético ha deciso di rinnovargli il contratto fino al 2028 a 3 milioni di euro netti.

La garra con l’Uruguay

Giménez ha debuttato nella Nazionale uruguaiana a soli 18 anni, dimostrando sin da subito una maturità sorprendente. Ha rappresentato l’Uruguay in competizioni internazionali di rilievo, tra cui le qualificazioni mondiali, le edizioni della Copa América e i Mondiali. Insieme a Godín, ha formato una coppia difensiva che ha dato all’Uruguay solidità e resistenza contro alcune delle nazionali più forti al mondo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il suo contributo in Nazionale è stato significativo: la grinta e la passione di Giménez riflettono perfettamente lo spirito di una squadra conosciuta per la sua determinazione. Con il passare degli anni, è diventato un elemento chiave anche dal punto di vista della leadership, prendendo il ruolo di punto di riferimento nella retroguardia uruguaiana.

Caratteristiche tecniche e tattiche

Una delle qualità più apprezzate del difensore è la sua leadership in campo. Pur essendo relativamente giovane, ha assunto un ruolo guida sia nel club che in Nazionale, grazie alla sua capacità di infondere fiducia nei compagni e di mantenere la calma anche nei momenti più difficili. Questo aspetto è particolarmente importante in una squadra come l’Atlético Madrid, dove Simeone valorizza l’impegno e la dedizione. Giménez rappresenta uno dei leader della difesa e la sua presenza in campo è un punto di riferimento per i compagni più giovani. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Jose Gimenez of Atletico de Madrid enters the field during the La Liga EA Sports 2024/25 football match between Atletico de Madrid and UD Las Palmas at Estadio Riyadh Air Metropolitano in Madrid, Spain, on November 3, 2024. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto via Getty Images)

E’ noto anche per il suo stile di gioco aggressivo e la capacità di adattarsi a differenti situazioni difensive. Dal punto di vista tecnico, presenta una serie di abilità che lo rendono un difensore completo e versatile.

Uno dei suoi punti di forza è la capacità di anticipare i movimenti degli attaccanti avversari, il che gli permette di intercettare palloni e di interrompere azioni potenzialmente pericolose. Giménez ha un tempismo eccellente nei contrasti e una grande intelligenza tattica, che gli consentono di scegliere il momento giusto per intervenire. Il centrale biancorosso è un difensore fisicamente forte, difficile da superare nei duelli uno contro uno. La sua capacità nei duelli aerei lo rende anche una minaccia nelle situazioni di calcio piazzato, dove può inserirsi e creare occasioni offensive.

