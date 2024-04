“Uomini e Donne”, la famosa del programma è incinta: la gioia dopo il dolore

Una delle ex protagoniste del programma di Canale 5 Uomini e Donne è incinta. Dopo mesi di incertezze, l’ex corteggiatrice e tronista ha poturo dare finalmente la bella notizia a tutti i suoi fan, i quali sono letteralmente impazziti di gioia. L’ex volto noto di Uomini e Donne sta infatti organizzando tutto per dare presto il benvenuto in famiglia ad un altro figlio, su cui però mantiene ancora il riserbo su sesso e nome. (Continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e Donne”, Teresanna Pugliese è incinta: l’annuncio

È stata uno dei volti più amati e discussi di Uomini e Donne, ha fatto sicuramente la storia del dating show di Maria De Filippi, e ora Teresanna Pugliese si è fatta la sua vita, ed è incinta per la seconda volta. L’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne sta infatti organizzando tutto per dare presto il benvenuto in famiglia ad un altro figlio, su cui però mantiene ancora il riserbo su sesso e nome. L’influencer era già diventata mamma nel 2015 di Francesco, avuto dal marito Giovanni Gentile. Arriva quindi una nuova ondata di affetto e popolarità per la donna, che ha deciso di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi alla famiglia e godersi la vita con maggior privacy, pur continuando a mantenere in ogni caso il contatto con il suo pubblico attraverso i social.

