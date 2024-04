“Uomini e Donne”, colpo di scena: il cavaliere corre da Ida

Ida Platano è la vera protagonista di questa edizione di Uomini e Donne. Da mesi attende il principe azzurro che però non sembra arrivare. Al momento, la tronista sta frequentando Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Nessuno dei due però sembra essere l’uomo giusto per lei. Infatti, Ida Platano ha spesso minacciato di andarsene. Uno dei cavalieri poi ha compiuto un gesto inaspettato. (Continua dopo le foto)

La clamorosa indiscrezione su Mario

Da mesi il trono di Ida Platano è in bilico. Né Mario né Pierpaolo la convincono abbastanza da dire: “Lascio il trono”. Intanto durante l’ultima puntata, Maria De Filippi ha voluto subito fare il punto su una clamorosa segnalazione su Mario Cusitore. Il cavaliere sarebbe stato beccato in un bed and breakfast in compagnia di una donna. Contro il cavaliere si è scagliato Tina Cipollari, ma anche Ida Platano, che riceve l’ennesima delusione. Pierpaolo invece è passato all’azione. (Continua dopo le foto)

Le parole di Maria De Filippi a Pierpaolo

È stata Maria De Filippi a spronare il cavaliere. “Ogni tanto svegliamoci nella vita no? Ha fatto benissimo Mario a chiederle di ballare. Ma tu dopo il discorso che faccio io cavolo… ma voglio dire, una storia d’amore non è fatta di diplomazia all’ambasciata. Non ti sto dicendo che devi arrabbiarti perché balla con Mario. Se tu sei l’unico che le dà certezze dovevi essere lì davanti – le parole con le quali la conduttrice ha tentato di spronare il cavaliere -. Dobbiamo darci una svegliata, un pochettino. Le storia d’amore non sono fatte di compiti in classe. C’è anche l’istinto che a volte, posso dire, ti manca. L’istinto non è uscire dallo studio. L’istinto è anche prenderla. Mario, nel bene o nel male, lo fa”. Quindi Pierpaolo ha fatto un gesto apprezzatissimo dal pubblico.

