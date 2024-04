“Uomini e Donne”, addio all’amata coppia dopo un anno: cosa è successo

Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base del programma di Canale 5, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore dell’unica coppia “superstite” della passata edizione di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, è nato un nuovo amore: chi lascia il programma come coppia

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Brando scatenato con Raffaella: nessuno se lo aspettava

Leggi anche: “Uomini e donne”, colpo di scena su Daniele: è pazzo di lei

Leggi anche: “Uomini e donne”, il ‘dramma’ post scelta di Brando e Raffaella: cosa succede

“Uomini e Donne”, è finita tra Alessio e Lavinia? Gli indizi social

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono conosciuti grazie ad Uomini e Donne, il talk sui sentimenti più famoso della televisione nostrana. Sin dall’ingresso del bel corteggiatore partenopeo in tanti si sono accorti immediatamente della sintonia e del feeling che ha caratterizzato poi per tutto il percorso la loro conoscenza. Seppur infatti ci siano stati degli alti e bassi e seppur abbiano discusso molto, l’attrazione era palpabile. I due sono caratterialmente molto forti ragion per cui si sono scontrati spesso ma l’amore ha fatto sì che trovassero sempre un compromesso. I due, infatti, sono usciti insieme dal programma il 4 Aprile 2023 e ora dopo un anno sembra che le cose tra loro non siano andate bene. I fan hanno ipotizzato una rottura tra i due dopo aver analizzato alcuni indizi social.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”