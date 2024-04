“Uomini e donne”, colpo di scena su Daniele: è pazzo di lei

Daniele Paudice è il nuovo tronista di “Uomini e Donne“. Il napoletano ha da poco fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi ma ha già conquistato il pubblico con la sua schiettezza e la sua semplicità. Ci sarebbe però un colpo di scena sul tronista: Daniele, infatti, avrebbe già una preferita tra le sue corteggiatrici. (Continua…)

“Uomini e Donne”, chi è Daniele Paudice

Daniele Paudice è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”, ha 33 anni ed è di Napoli, anche se negli ultimi sei anni ha vissuto a New York. Daniele lavora nel settore della moda, ma è anche molto attivo sui social. Nel video di presentazione ha detto: “Sono nato e cresciuto in un quartiere difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere strade sbagliate, poi ne ho scelto una difficile, quella di lasciare Napoli”. È cresciuto in una famiglia umile ed infatti lui stesso ammette: “I miei genitori hanno sempre pagato l’affitto e io volevo comprargli una casa, era un mio obiettivo. Ci sono riuscito. Hanno sempre fatto tanti sacrifici, devo tutto a loro”. (Continua…)

Chi sono le sue corteggiatrici

Il percorso di Daniele Paudice nello studio di “Uomini e Donne” è appena iniziato. Il tronista ha iniziato a conoscere le ragazze che a primo impatto gli sono piaciute. Daniele è uscito con Gaia e con Valery. Il tronista, inoltre, ha richiamato Beatriz in studio. Daniele è rimasto colpito dall’ex corteggiatrice di Brando ed ha deciso di convocarla nuovamente nello studio di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, però, è arrivato un colpo di scena: secondo il pubblico gli occhi di Daniele sarebbero per una sola corteggiatrice. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)