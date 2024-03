Dame e Cavalieri si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base del programma del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne, condotto e ideato da Maria De Filippi, la quale è dovuta intervenire per placare una lite tra Ida e Gemma, due dei volti storici di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo le foto)

“Uomini e Donne”, lite tra Ida e Gemma: interviene Maria

In attesa di vedere la scelta di Brando, il pubblico di Uomini e Donne sta assistendo ai nuovi incontri tra cavalieri e dame. Al centro della scena è finita Sabrina che sta uscendo con Giuseppe, i due hanno raccontato come sta andando la conoscenza, ma non si sono sbilanciati. Dopo settimane di silenzio, Gemma Galgani è riuscita a tornare protagonista. Nei giorni scorsi Gemma è uscita con Claudio, cavaliere che sin da subito ha manifestato nei suoi confronti una particolare attenzione. L’uomo ha raccontato che l’incontro è andato bene, ma che non ha visto in Gemma un particolare entusiasmo. A quel punto la dama ha deciso di mandare via il corteggiatore. Questa sua decisione ha suscitato una serie di reazioni, la dama è stata criticata prima da Tina Cipollari e Gianni Sperti, poi anche dalla sua amica Ida Platano. A questo punto tra le due è scoppiata una lite e Maria De Filippi è dovuta intervenire.

