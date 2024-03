Uomini e donne si incontrano e si corteggiano alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Sono queste le caratteristiche alla base del noto programma del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne, condotto e ideato da Maria De Filippi. Brando non sembra più avere dubbi e tra qualche ora comunicherà a Beatriz o Raffaella le sue intenzioni. Nel frattempo Ida Platano vuole concentrarsi solo due corteggiatori. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, finalmente la scelta di Brando

Questa volta Brando sembra fare sul serio. Stando alle anticipazioni delle registrazioni delle ultime puntate di Uomini e Donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni, il tronista veneto e le sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, non erano presenti in studio e questo lascia presagire che la scelta sarà registrata oggi 12 Marzo 2024. Dopo l’ultimo forfait quando erano già posizionate le sedie rosse a centro studio ha scosso un po’ tutti e la credibilità di Brando è scesa anche agli occhi dei fedelissimi del suo Trono ma questa sembra essere l’occasione giusta. Chi sceglierà? Secondo le indiscrezioni per i fan del programma non ci sono dubbi, la ragazza che gli ha fatto perdere la testa è Beatriz. Ovviamente precisiamo che non ci sono certezze sul rumors.

