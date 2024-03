“Uomini e Donne”, Barbara abbandona lo studio: c’entra Ernesto

La puntata di oggi di “Uomini e Donne“, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha visto protagonista Barbara De Santi, una delle dame più famose del programma. Barbara ha deciso di lasciare lo studio a causa di Ernesto. È stata Maria De Filippi a rivelarlo in studio durante la puntata. (Continua…)

“Uomini e Donne” oggi, Barbara lascia lo studio

La puntata odierna di “Uomini e Donne” è iniziata laddove era terminata ieri, ovvero con l’acceso confronto tra Barbara e Ernesto. Il cavaliere nello studio ha confessato che più conosce la dama e più prova ansia: “Forse non siamo compatibili. Finiamo il discorso. Grazie per avermi data l’opportunità di conoscerti”. Il cavaliere poi ha aggiunto: “Stai cacciando il peggio di te per far vedere alle tue amiche e sui social“. A quel punto, Barbara ha deciso di lasciare lo studio. (Continua…)

La spiegazione di Maria De Filippi

Dopo l’acceso confronto con Ernesto, Barbara De Santi ha deciso di abbandonare lo studio ed è stato proprio il cavaliere ad accorgersi della sua assenza: “Solo per sapere eh…Ma non vedo più Barbara…”. A quel punto ha preso la parola la conduttrice Maria De Filippi che ha spiegato al cavaliere e a tutto il pubblico in studio e a casa che Barbara De Santi non se l’è sentita di proseguire la puntata ed ha preferito uscire per sfogarsi con la redazione. (Continua…)

La reazione di Ernesto

Nonostante si sia preoccupato per l’assenza di Barbara in studio, una volta ricevute spiegazioni da Maria De Filippi, Ernesto è rimasto un po’ colpito ma ha preferito non alzarsi dalla sua seduta per raggiungere la dama. Nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 scopriremo se la loro relazione proseguirà o se è arrivata veramente ad un punto di non ritorno. Ernesto Russo sembra intenzionato a chiudere una volta e per sempre la sua frequentazione con Barbara De Santi.