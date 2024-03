Luca Daffrè, l’ex “Uomini e Donne” si è fidanzato con la famosissima: di chi si tratta

Tra gli ex protagonisti del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Uomini e Donne, c’è Luca Daffrè. Il ragazzo è nato a a Trento nel 1995. Luca, come ci mostra la sua partecipazione al noto dating show, ha avuto da sempre una vita sentimentale molto mivimentata. Ora, una volta chiusa la sua relazione con Alessandra Somensi, Luca sembrerebbe essere di nuovo impegnato. La nuova fidanzata è famosissima, infatti ha circa 20 milioni di followers. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, Luca Daffrè si è fidanzato con Boca Rosa

Luca Daffrè, una volta archiviata sua relazione con Alessandra Somensi, si è di nuovo fidanzato con una ragazza molto famosa. Il suo nome è Bianca Andrade Da Silva ed è brasiliana. Il suo nome d’arte è Boca Rosa ed è nata a Rio De Janeiro nel 1994. Come riporta IsaeChia, Boca Rosa in Brasile è molto famosa ed è già mamma di un figlio nato nel luglio del 2021: “La ventinovenne è nota nel suo paese come influencer che conta più di 20 min di followers attivi su Instagram, ma non solo. Nella sua carriera vanta lavori come creatrice digitale, imprenditrice, youtuber, direttrice creativa ma anche attrice e presentatrice. Dopo alcune relazioni, Bianca ha iniziato la frequentazione con lo Youtuber e influencer Bruno Carneiro Nunes, noto come Fred. Insieme hanno allargato la famiglia con l’arrivo del primo figlio di nome Cris nato il 15 luglio 2021. Un anno dopo però i genitori hanno annunciato pubblicamente la fine della loro storia”. I due ormai non nascondono più la loro relazione e i loro social sono pieni di scatti romantici. (Continua a leggere dopo la foto)

