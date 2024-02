“Uomini e Donne”, spunta la foto di Beatriz prima del successo: irriconoscibile

Gossip. “Uomini e Donne”, Brando è quasi giunto al termine del suo percorso all’interno del dating show di Canale Cinque. Il giovane tronista si trova alle prese con la scelta tra le due corteggiatrici rimaste, Raffaella e Beatriz. E proprio di quest’ultima sono spuntate alcune fotografie del passato in cui appare irriconoscibile. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, pubblico inferocito con Anita Olivieri: cos’è successo

Leggi anche: Musica in lutto, morta a 31 anni la cantante malata di tumore

“Uomini e Donne”, il percorso di Beatriz

“Uomini e Donne”, fin dal suo arrivo nello studio di Canale Cinque, Beatriz D’Orsi ha attirato l’attenzione di tutti. Con una personalità forte e determinata ha immediatamente catturato l’interesse del giovane tronista Brando Ephrikian, e anche il pubblico si è dimostrato interessato a lei fin da subito. Il carattere di Beatriz è unico e spesso è stato oggetto di critiche. In studio non ha trovato supporto e lo dimostra anche lo scontro che ha avuto con in Tina Cipollari. Il cammino all’interno del dating show è stato oggetto di discussioni, inizialmente sembrava non avere inclinazioni verso nessuno dei due tronisti, successivamente ha optato per Brando ma, tra di loro, ci sono stati periodi di alti e bassi continui. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Beatriz, vita privata e carriera

Beatriz D’Orsi, di 25 anni, risiede a Milano ed è una studentessa laureanda in Scienze Politiche. Allo stesso tempo, lavora presso una esposizione di arte contemporanea ospitata a Palazzo Reale, nel capoluogo lombardo. Di origini brasiliane, è stata adottata all’età di sette anni e non ha mai mostrato interesse nel conoscere la madre biologica. Ha condiviso la dolorosa storia legata al suo passato durante una delle prime uscite con Brando, un momento estremamente commovente che ha lasciato un’impronta indelebile nei telespettatori. Ultimamente c’è stato un aumento dell’interesse di Brando nei suoi confronti. Il tronista si sta avvicinando sempre di più alla sua decisione e molti sperano che possa essere proprio lei la ragazza con cui costruirà una relazione amorosa duratura fuori da “Uomini e Donne”. (Continua a leggere dopo la foto)

Le foto prima del successo a “U&D”

“Uomini e Donne”, molti stimano Beatriz, non solo per il suo carattere vivace, ma anche per la sua evidente bellezza e si domandano se sia sempre stata così attraente. Questo interrogativo è stato sollevato di recente in merito ad alcuni scatti del passato che hanno rivelato alcuni dettagli. Come si evince dalle fotografie che stanno circolando sul web, tratte dal profilo Facebook di Beatriz, la giovane corteggiatrice ha sempre posseduto una bellezza fuori dal comune. Molti utenti le hanno fatto i complimenti e nel frattempo i suoi fan continuano a seguire le ultime novità a “Uomini e Donne”. Il percorso di Brando sta giungendo al termine e lui è chiamato a prendere una decisione. Nonostante le sfide incontrate lungo il cammino, i fan sperano che sceglierà lei e che i due lasceranno lo studio insieme per vivere la loro relazione al di fuori delle telecamere.