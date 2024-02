Musica in lutto, morta a 31 anni la cantante malata di tumore

Il mondo della musica è in lutto per la perdita di una giovane ragazza di 31 anni. Cantante e polistrumentista aveva emozionato tutti con la sua storia. Da circa due anni lottava contro un tumore che non è riuscita a sconfiggere. Sto pregando che un miracolo mi faccia superare tutto questo, ma credo che mi stiano chiamando da lassù” aveva detto l’artista. Purtroppo il miracolo non è arrivato e la cantante ha lasciato la sua famiglia ieri 28 febbraio.

Leggi anche: Cinema italiano in lutto: addio per sempre ad uno dei volti più amati

Leggi anche: Drammatico lutto nella famiglia reale: chi è venuto a mancare

Morta a 31 anni la cantante malata di tumore

Una vita spezzata troppo presto quella della cantante pop statunitense Cat Janice, che ieri è morta sopraffatta da un tumore. Nel 2022 le è stato diagnosticato un sarcoma, una rara forma di cancro che ha notato per la prima volta come un nodulo nel collo. Si è sottoposta a un intervento chirurgico e a più di una dozzina di cicli di chemioterapia, ha raccontato suo fratello, William Ipsan. Cat- da Catherine- ha continuato a pubblicare aggiornamenti su TikTok, tra cui video in cui si radeva la testa e scriveva musica mentre era in cura. A luglio del 2023, ha pubblicato anche un album, “Modern Medicine”. L’artista se n’è andata ieri mercoledì 28 febbraio nella sua casa di famiglia ad Annandale in Virginia. Cat Janice lascia il marito e un figlio di 7 anni. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)