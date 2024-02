“Grande Fratello”, pubblico inferocito con Anita: cos’è successo – Novità sul rapporto tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Dopo le discussioni nei giorni scorsi tra i due, in cui la giovane accusava il bidello di provare qualcosa per lei, la questione è stata affrontata durante la diretta. Nel corso della puntata di mercoledì, 28 febbraio 2024, incalzati da Alfonso Signorini Anita e Giuseppe si sono chiariti. Il calabrese ha affermato di aver fatto diversi passi indietro per rispetto. Poi le parole sul rapporto tra Alessio Falsone e Anita. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, pubblico inferocito con Anita Olivieri: cos’è successo

“Secondo me ad Alessio piace Anita. Lo fa notare e credo che lei potrebbe starci”, ha dichiarato Giuseppe Garibaldi. “Aveva la mia curiosità e ora ha la mia attenzione”, il commento invece dell’ultimo arrivato in casa. Finito il collegamento con lo studio di Canale 5, i due hanno discusso di nuovo e sono volate anche parole pesanti. Una conversazione che non è sfuggita agli spettatori del programma, che hanno manifestato il loro pensiero sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Lo sfogo dopo la diretta del reality

“Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo, senza spendere una parola positiva nei miei confronti stasera. Adesso non mi parli più perché è tutto in discesa”, l’ha accusata Giuseppe Garibaldi, mentre i due si trovavano in cucina.

